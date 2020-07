Prisen på tuberkulosemedisin kuttes kraftig

Den nye prisen for medisinen er 14 kroner for en dagsdose.

Den 64 år gamle pasienten Zaurbek i Tsjetsjenia i Russland er blant dem som har fått medisinen bedaquiline mot tuberkulose av Leger Uten Grenser. Lana Abramova, Leger Uten Grenser

– Prisen er jo en av de viktigste faktorene som bidrar til å gjøre medisinen tilgjengelig for folk i fattige land, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser.

120.000 personer signerte oppropet som nå har ført til at prisen på tuberkulosemedisinen bedaquiline er satt ned med 32 prosent.

Her får Oksana Kolodiuk behandling med bedaquiline mot tuberkulose av sykepleier Oleksandr Vovkogon i regi av Leger Uten Grenser i Ukraina. Oksana Parafeniuk, Leger Uten Grenser

Nå må myndigheter verden over å ta den i bruk i kampen mot tuberkulose-pandemien, mener Leger Uten Grenser.

– Dette er svært gode nyheter for pasienter med multiresistent tuberkulose. Vi håper fremdeles at prisen vil bli enda lavere, men det er positivt at legemiddelselskapet endelig har valgt å høre etter, sier Nordstrand som selv er lege.

Smertefull behandling

Leger Uten Grenser håper at enda flere pasienter blir behandlet med bedaquiline.

– Altfor mange pasienter behandles i dag med smertefulle injeksjoner. Den behandlingen er mindre effektiv og kan gi livsvarige bivirkninger, sier Nordstrand.

Karine Nordstrand i Leger Uten Grenser er glad for at tuberkulosemedisinen bedaquiline er blitt billigere. Kilian Munch

Bedaquiline er i tablettform. Derfor blir behandlingen med bedaquiline mindre smertefull.

– Det gjør også administrasjonen og distribusjonen av medisinen mye enklere. Det er likevel behov for tett oppfølging av pasienter. Behandlingen kan ta fra seks til over tolv måneder, sier Nordstrand.

Etter prisreduksjonen på 32 prosent koster medisinen for én dag cirka 1,5 dollar. Det tilsvarer 14 kroner. Den nye prisen vil kun bli tilbudt til land gjennom som er med i organisasjonen Global Drug Facility (GDF).

Sårbare for korona

Leger Uten Grenser er redd for at tuberkulosepasienter som ikke får tilgang til tablettene, kan bli smittet av korona fordi de må ofte innom sykehus.

– Den gamle behandlingen krever daglige sykehusbesøk på grunn av injeksjonene. Det kan øke risikoen for koronasmitte blant pasienter som allerede lider av lungesykdom, advarer Nordstrand.

Johnson & Johnson er i dag den eneste produsenten av medisinen og har derfor monopol. Leger Uten Grenser har lenge kritisert legemiddelselskapet for å sette for høy pris på medisinen, som har vist seg å være effektiv for flesteparten av dem som utvikler resistens. I 2018 utviklet nesten en halv million mennesker multiresistent tuberkulose.

Medisinen har vært på markedet siden 2012, men likevel ble bare 12.000 mennesker behandlet med bedaquiline i 2018.

105.000 gratis-doser

Ronan Collins, leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Johnson & Johnson, skriver i en e-post til Aftenposten at selskapet har vært fast bidragsyter i kampen mot tuberkulose i nesten to tiår.

– Vi har sendt mer enn 215.000 doser med bedaquiline til 141 land – inkludert 105.000 gratis-doser gjennom et fireårig donasjonsprogram. Bedaquiline er tilgjengelig for selvkostpris til nesten 140 land, skriver Collins videre.

Han legger til at inntektene de får inn, blir investert på nytt for å gi de fattige tilgang til andre legemidler og kurs for helsepersonell som jobber i fattige land.

Stop TB og Johnson & Johnson, med støtte fra Global Fund og USAID, kunngjorde sammen en felles innsats for å gjøre det mulig for lav- og mellominntektsland til raskt å komme i gang med bruken av Sirturo-tabletter (som inneholder bedaquiline) i henhold til nylig utgitte behandlingsretningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), påpeker Collins.

Selskapet skriver også at de selv har finansiert alle de 14 studiene i forkant av godkjennelsen av bedaquiline i USA.

