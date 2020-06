Politiet: Minst seks drept under angrep på børsen i Karachi

Ifølge politiet er det også flere vakter og politifolk blant de drepte, men antallet varierer. Nyhetsbyrået AP siterer politiet på at to sikkerhetsvakter og en politimann er drept, men andre kilder melder om to drepte i tillegg til de fire angriperne.

Tungt bevæpnet politi omringet børsen etter at flere væpnede menn forsøkte å trenge seg inn i bygningen. Børsen ligger midt i Karachis finansstrøk, og over 1000 meglere og andre ansatte var til stede i bygningen da angrepet skjedde midt på dagen mandag lokal tid.

– Kastet granat

Politisjef Ghulam Nabi Memon sier til nyhetsbyrået AFP at angriperne ankom i en bil, og at de kastet en granat mot bygningen før de åpnet ild.

– Fire angripere er drept, opplyser han.

En annen politisjef, Muqaddas Haider, sier til DPA at seks personer er drept, deriblant «fire terrorister».

Lokale medier viser bilder av politistyrker som klarerer området etter at det ble hørt skyting og eksplosjoner.

– Raskt skutt

De første meldingene tydet på at en eller flere angripere greide å komme seg inn i bygningen, men at flere av dem raskt ble skutt av bygningens vakter.

En megler inne i bygningen, Yaqub Memon, opplyste til nyhetsbyrået AP at han og andre tok tilflukt inne på kontorene sine.

Karachi var i mange år herjet av både høy kriminalitet og politisk vold, der militante grupper med tilknytning til ulike politikere ofte gikk til angrep på hverandre. De siste årene har imidlertid situasjonen blitt mer stabil.