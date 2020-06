Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser fredag at uværet forårsaket store skader på flere leirer i nærheten av landsbyen Moureen vest for Idlib by.

Regnværet utløste flom som oversvømte flere telt. De tre barna druknet i vannmassene, ifølge eksilgruppen.

I en annen leir rev den kraftige vinden opp 20 telt med internt fordrevne familier.

Idlib er det siste området i Syria som for det meste er kontrollert av opprørere.