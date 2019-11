Tysk by innfører kriseberedskap mot høyreekstremisme

Dresden er hovedstad i delstaten Sachsen og har lenge vært en bastion for høyreradikale. Det er blant annet i Dresden at den antimuslimske Pegida-bevegelsen oppsto.

De lokale politikerne i bystyret sier nå i en erklæring at det må gjøres mer for å bekjempe høyreradikale.

– Nazi-kriseberedskap betyr at vi, akkurat som med klimakrisen, har et alvorlig problem. Samfunnet med et åpent demokrati er truet, sier lokalpolitikeren Max Aschenbach, som fremmet initiativet.

Aschenbach tilhører den satiriske sentrum-venstre-gruppen Die Partei og sier til BBC at det er nødvendig med særskilte initiativer fordi politikerne ikke gjør nok.

– De posisjonerer seg ikke klart i forhold til det ytterste høyre, mener Aschenbach, som fikk vedtatt resolusjonen i bystyret denne uken.

Aschenbachs initiativ innebærer at det nå er et uttalt mål å «fremme en demokratisk hverdagskultur med bedre beskyttelse av mindretall og voldsofre».

Ifølge Tysklands innenriksminister Horst Seehofer beslaglegger politiet et stadig større antall våpen og voldelige gjenstander fra høyreekstreme grupper.

Seehofer sier også at høyreekstreme grupper i 2018 begikk 563 forbrytelser, hvorav 235 var av voldelig art. I løpet av fjoråret beslagla tysk politi over 1.000 våpen, blant annet rifler og pistoler.