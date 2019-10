Politiker tatt i å chatte med prostituert i Ukrainas nasjonalforsamling

– Hei, ditt sted, skrev den prostituerte til Jaramenko, som tilhører partiet til president Volodymyr Zelenskyj.

Meldingen ble fanget opp på bilder av skjermen på Jaramenkos telefon som et ukrainsk nettsted har publisert. Bildene viser blant annet at han og den prostituerte har en dialog om timeprisen hennes. Meldingsutvekslingen skjedde da 48-åringen, som har lang fartstid i ukrainske politikk, satt i en sesjon i nasjonalforsamlingen.

Jaramenko avviste først at han hadde chattet med en prostituert, men hevdet senere på Facebook at han gjorde det for å lure journalister. Til slutt slettet han dette innlegget og unnskyldte seg overfor familie, kolleger og presidenten. Flere politikere har krevd Jaramenkos avgang.

Skandalen blir regnet for å være en flause for Zelenskyj, som har forsøkt å rydde opp i det politiske systemet og bekjempe korrupsjon.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen har tidligere fått oppmerksomhet for blant annet slagsmål og annen bråk som ikke vanligvis forbindelse med nasjonalforsamlinger.