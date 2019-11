Fredag benådet USAs president Donald Trump to soldater, løytnant Clint Lorance og major Mathew Golsteyn. Begge sakene gjaldt krigsforbrytelser i Afghanistan.

Lorance soner fengsel på 19 år for to drap. I en uttalelse fra Det hvite hus sent på fredag sa Trump at han beordrer full benådning av Lorance.

Mathew Golsteyn, en offiser i spesialstyrkene ventet på rettssak. Han var tiltalt for drap på en ubevæpnet afghaner som han trodde laget bomber for Taliban.

Andrew Craft / AP/ NTB scanpix

Fredag fikk også Edward Gallagher graden sin tilbake. Han ble degradert for handlinger i Irak. Han ble tidligere frikjent for mordtiltale, men dømt for en mindre forbrytelse i sommer.

JOHN GASTALDO / Reuters / NTB scanpix

I en uttalelse skrev Det hvite hus at presidenten er ansvarlig for at loven gjennomføres og at benådninger gis når det er passende, og viste til at president Trump tidligere har uttalt at «Når våre soldater må slåss for landet vårt, vil jeg gi dem tryggheten til å slåss».

Ifølge The New York Times har topper i Det hvite hus, blant annet forsvarsminister Mark Esper, vært imot at presidenten skulle gripe inn i sakene. Han mener at det vil bidra til å undergrave rettssystemet.

Ifølge CNN har Esper sagt at han hadde «en robust diskusjon» med presidenten, og at han tilbød Trump fakta, muligheter, råd og anbefalinger.

CNN erfarer at Mark Esper ba presidenten om ikke å avskjedige eller endre straffen til soldater som anklages for krigsforbrytelser, og at forsvarsdepartementet sendte Trump informasjon om sakene, for å «forsikre at han forstår alvoret i det disse soldatene har blitt funnet skyldige i, og i Goldsteyns tilfelle, er siktet for».

The New York Times skriver at alle de tre soldatene har vært fremstilt som krigshelter av konservative kongressmedlemmer og kommentatorer som mener de tre er behandlet urettferdig.

Ledere fra hæren og marinen ble innkalt for å diskutere sakene.

Disse skal ha vært ekstremt misfornøyd med at soldatenes straff er endret, ifølge CNN, som skal ha snakket med et dusin Pentagon-ansatte som mener at den militære domstolen må få jobbe selvstendig, særlig når det gjelder krigsforbrytelser.

11. november var Veterans day i USA.