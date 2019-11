Hun var milliardær-overgriperens høyre hånd. Nå er hun sporløst forsvunnet.

FBI skulle gjerne hatt en prat med henne. Og verdenspressen overvåker de mange eiendommene hun eier eller har tilknytning til. Men Ghislaine Maxwell (57), som var milliardæren Jeffrey Epsteins høyre hånd, er sporløst forsvunnet.

Maxwell er datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell. Hun har figurert på glamorøse partybilder i sosietetspressen i flere tiår. Men nå er hun som sunket i jorden. Det britiske overklassemagasinet Tatler skriver at de har vært og ringt på døren i huset hennes i det fasjonable Belgravia-nabolaget i London. Businessnettstedet Bloomberg opplyser at hennes townhouse på Manhattan er solgt. Og en flokk av reportere ble skuffet denne uken da de fant at et hus i Massachusetts er tomt, etter at Daily Mail påsto hun gjemte seg der.

Men en liten smule av informasjon kom torsdag fra en uventet kilde: britenes Prince Andrew. I et intervju med BBC sa prinsen at han hadde møtt Maxwell i vår. De to diskuterte ikke deres felles venn, Jeffrey Epstein, sa prinsen.

– Han var ikke i nyhetsbildet. Vi hadde beveget oss videre.

New York State Sex Offender Registry

Etterspillet etter dødsfallet

Jeffrey Epstein døde på cellen sin i Manhattan i august. Han satt i varetekt og ventet på at rettssaken mot ham skulle komme opp. Rettsmedisineren på Manhattan konkluderte med at dødsfallet var selvmord. Et brukket bein i halsen og forfalskede fengselslogger har imidlertid satt fart i spekulasjoner om at milliardæren ble tatt av dage. Epsteins advokater sa i retten at de mente det var mer sannsynlig at noen hadde forvoldt hans død.

Rettsmedisiner Michael Baden, som var hyret av Epsteins bror, observerte obduksjonen. Han sa i slutten av oktober at han mente dødsfallet burde etterforskes som mord. Baden kom med kommentarene på Fox News, der han også er en betalt kommentator, ifølge CNBC.

Omstendighetene rundt dødsfallet har fått et etterspill, og granskes av flere instanser, inkludert justisdepartementet. Associated Press melder at en av vaktene som skulle holde øye med Epstein har inngått forlik med påtalemyndigheten. Vaktene fulgte ikke rutinen, som tilsa at de skulle være innom cellen hvert 30. minutt, og er anklaget for å ha forfalsket loggen. Epsteins cellekamerat hadde også blitt flyttet dagen før.

Vil ha erstatning

Samtidig er et stort erstatningssøksmål mot dødsboet etter Epstein i gang. En rekke kvinner krever oppreisning for grove overgrep, frihetsberøvelse og voldtekt. De har også anklaget Maxwell for være medskylding og til tider deltagende i overgrepene. Påtalemyndigheten i New York har nylig signalisert at flere tiltaler kan komme i saken, ifølge Bloomberg.

Men foreløpig er det altså ingen som vet hvor Maxwell er. Et mystisk bilde av henne der hun spiser burger i joggedress i Los Angeles dukket opp i august. Tabloidavisen The New York Post slo det opp på forsiden, men andre medier har antydet at bildene kan være manipulert eller fotoshoppet.

Det dukker imidlertid stadig opp ny informasjon om hvem som var i kretsen til Maxwell og Epstein. Maxwell var blant annet i bryllupet til Chelsea Clinton (datteren til tidligere president Bill Clinton) i 2010. Hun ble fotografert sammen med Tesla-grunnlegger Elon Musk i Hollywood samme år.

I fjor deltok hun etter sigende på det eksklusive og svært lukkede Campfire-arrangementet i Colorado, ifølge nettstedet Vice. Det arrangeres av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos. Bill Clinton, Prins Andrew og Microsoftgrunnlegger Bill Gates er blant de rike mektige mennene som har vært gjester på Epsteins eiendommer eller passasjerer på hans privatfly.

Someone wrote Epstein Didn't Kill Himself in the snow in Niagara Falls, Canada. #pics pic.twitter.com/QIiXOnpZfM — The Best Pictures (@BeautifuImages) November 14, 2019

Kongressmenn og konspirasjoner

Teorier og spekulasjoner om Epstein og omstendighetene rundt hans død lever i beste velgående på nettet, og spres av mange innflytelsesrike personer. Det er også et hyppig tema på Fox News. Internett-memet «Epstein didn’t kill himself» dukker opp overalt, og er spesielt populært på den amerikanske høyresiden. Det ble tvitret av den republikanske kongressmannen Paul Gosar under riksrettshøringene denne uken.

Også Syrias president Bashar al-Assad plukket opp tråden. Han sa til det russiske nyhetsbyrået Tass at Epstein ble drept.

– Han ble tatt av dage fordi han visste hemmeligheter om mektige og viktige mennesker i Storbritannia og USA, og kanskje andre land, sa Assad.