USA beholder væpnede styrker i Syria

En amerikansk talsmann sa mandag at den amerikanske styrken vil forbli i området. Det var tilbaketrekkingen av amerikanske soldater fra den nordlige grensen mellom Syria og Tyrkia som førte til de tyrkiske angrepene mot kurdiske styrker på syrisk side av grensen.

Det var president Donald Trumps beslutning om å beskytte oljefelter lenger øst i Deir Ezzor-provinsen som førte til forflytting av styrker fra grenseområdene mot Tyrkia, opplyser en tjenestemann til AFP. Men selv om deler av styrken er forflyttet og andre sendt andre steder, er fremdeles rundt 1000 soldater i landet, det samme som før varslene om tilbaketrekkingen.

Lovligheten av den amerikanske beskyttelsen av oljefeltene blir diskutert i forsvarsdepartementet Pentagon. Enkelte skal ha uttrykt tvil om det syriske regimet kan nektes adgang til oljeressursene dersom kurdiske opprørssoldater som nå kontrollerer området med hjelp av amerikanske styrker, blir enig med president Bashar al-Assad om å dele fortjenesten av oljesalg.

Fredag svarte forsvarsminister Mark Esper at hensikten med å beskytte Syrias oljefelter var for å hindre tilgang for IS og andre aktører i regionen. Om det syriske regimet og Russland var inkludert i disse «andre aktørene» sa ikke Esper noe om.