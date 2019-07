Hongkong-demonstrantenes fremste lederskikkelse til Aftenposten: – Det vi ønsker, er demokrati

Det er bare to uker siden Joshua Wong ble løslatt fra fengsel. Dersom myndighetene hadde håpet at han skulle holde kjeft, tok de grundig feil.

– Kampen fortsetter. Vi kjemper for fremtiden vår, sier 22-åringen på telefon fra Hongkong.

Han er utvilsomt den mest kjente av Hongkongs demokratiaktivister. Høsten 2014 ledet han den såkalte paraplybevegelsen. Den unge gutten med brillene og megafonen ble raskt selve symbolet på masseopprøret mot Beijing-myndighetenes økende makt i Hongkong.

JORGE SILVA, Reuters / NTB scanpix

TYRONE SIU, Reuters / NTB scanpix

Ukebladet TIME hadde ham i finalen til å bli årets person, og magasinet Fortune kåret ham til en av verdens fremste ledere. Amerikanske politikere nominerte ham til Nobels fredspris.

De siste årene har Wong vært inn og ut av fengsler og rettshøringer. Og nå, etter to uker i frihet, er han tilbake i folkemengdene for å fortsette kampen for Hongkongs fremtid.

– Hongkongerne har vist at vi står samlet. En tredjedel av innbyggerne her stilte opp i demonstrasjonen 16. juni. En så stor andel av befolkningen har aldri tidligere deltatt i en protestbevegelse på denne måten. Signalet kunne ikke vært sterkere, sier han.

Fakta: Joshua Wong Chi-fung Født 13. oktober 1996 i Hongkong Opprettet aktivistgruppen Scholarism i 2011. Ledet den såkalte paraplybevegelsen i 2014, der demonstrantene krevde direkte valg av regjeringssjef. Arrestert i september 2014, løslatt to dager senere. I 2015 ble han arrestert på nytt. Ifølge Wong ble han banket opp mens han var i politiets varetekt. Anholdt i Thailand i oktober 2016, angivelig etter at Beijing-myndighetene ba om det. Etter 12 timer i varetekt ble han utvist og sendt tilbake til Hongkong. Dømt til tre måneders fengsel i 2017 for sin rolle i demonstrasjonene i 2014. Fengslet på nytt i mai 2019, igjen for handlinger han gjorde i 2014. Løslatt 17. juni.

Aftenposten møtte Joshua Wong i Hongkong i 2014: «I dette århundret er Hongkongs skjebne helt og fullt i hendene til det kinesiske kommunistparti.»

– Vi vil velge våre egne ledere

Mandag deltok han i den årlige markeringen av britenes overlevering av Hongkong til Kina sammen med en halv million andre innbyggere. Han var ikke klar over at en liten gruppe demonstranter hadde bestemt seg for å innta bystatens lovgivende forsamling.

– De visste at de risikerer å møte samme skjebne som meg. Strafferammen er opptil ti års fengsel. Likevel valgte de å ta seg inn i bygningen for å markere hvor sinte og frustrerte de er. Selvsagt støtter jeg dem fullt ut. Jeg er stolt av dem, sier han.

Fakta: Demonstrasjonene mot Kina-utlevering Februar 2019: Hongkong-myndighetene fremmer et lovforslag som vil gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til andre land, inkludert Kina. Mange hongkongere frykter at lovforslaget også vil gjøre det mulig å utlevere menneskerettighetsaktivister og andre personer som oppfattes som brysomme av Beijing-myndighetene. Mars/april: Flere demonstrasjoner mot lovforslaget. Flere tusen mennesker deltar. 24. mai: EU protesterer mot lovforslaget. 9. juni: Rundt én million mennesker deltar i et demonstrasjonstog utenfor regjeringskvartalet. 12. juni: Voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter. 14. juni: Regjeringssjef Carrie Lam utsetter lovforslaget, men hun forkaster det ikke. 16. juni: Rundt to millioner mennesker – nesten en tredjedel av Hongkongs befolkning – deltar i nye, fredelige demonstrasjoner. 1. juli: Ny, stor demonstrasjon. Rundt 200 aktivister bryter seg inn i den lovgivende forsamlingen og ramponerer deler av interiøret. Det britiske koloniflagget henges over talerstolen. 2. juli: Britenes utenriksminister, Jeremy Hunt, advarer Kina mot å bryte avtalen som ble inngått da Hongkong ble overlevert i 1997.

22-åringen tror heller ikke at ramponeringen av den lovgivende forsamlingen vil føre til en betydelig reduksjon av folkelig støtte for bevegelsen.

– Det er nok mange som mener at de gikk for langt, men hongkongerne er også kjent for å respektere hverandres valg. Jeg tror forståelsen er stor for at de valgte å gjøre det de gjorde, sier han.

Kin Cheung, AP / NTB scanpix

Demonstrasjonene i Hongkong de siste ukene begynte som en protest mot et lovforslag som gjør det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til Kina. Dette lovforslaget er nå utsatt, men Wong sier at dette kravet bare er en illustrasjon på en større og bredere kamp.

– Det vi ønsker, er demokrati. Vi vil velge våre egne ledere, uten innblanding fra andre, sier Joshua Wong.

Selve protestbevegelsen er lederløs, presiserer han. Folk kommuniserer med krypterte meldingstjenester som Signal for å unngå å bli overvåket, og beslutningene blir tatt uten noen overordnet plan eller struktur.

Demonstrantenes fem krav

Likevel er demonstrantene i hovedsak samlet om en liste med fem krav til myndighetene:

Lovforslaget om utlevering må skrotes

Politiet må trekke erklæringen om at demonstrantene er «opprørere»

Alle siktelser mot demonstrantene må trekkes tilbake

Hongkong-politiets maktbruk må evalueres

Den lokale regjeringen må oppløses, og myndighetene må innføre allmenn stemmerett og gjennomføre valg av både representanter i den lovgivende forsamlingen og ny regjeringssjef.

Det siste punktet er det mest ambisiøse. I dag velges brorparten av de 70 medlemmene av den lovgivende forsamling på en måte som favoriserer Beijing-lojale politikere. Kandidatene til jobben som regjeringssjef håndplukkes av kinesiske myndigheter før de velges av en forsamling som består av rundt 800 hovedsakelig regimevennlige hongkongere.

Fakta: Hongkong Område underlagt Folkerepublikken Kina med status som «spesiell administrativ region». Rundt 7,5 millioner innbyggere. Regionen består av en liten del av fastlandet og flere øyer, deriblant Hongkong-øya. Ble en britisk koloni i 1841, da kineserne tapte den første opiumskrigen. Gitt tilbake til Kina 1. juli 1997. Avtalen mellom Storbritannia og Kina inneholder et løfte om at Hongkong skal få bevare sin samfunnsmodell helt til 2047. Hongkong er i dag et viktig finanssentrum i Asia. Amerikanske politikere har truet med å trekke tilbake Hongkongs særegne handelsvilkår dersom Beijing-myndighetene går for langt i å befeste sin makt i Hongkong.

JORGE SILVA, Reuters / NTB scanpix

– Myndighetene må velges av folket. Det er på tide at regjeringssjef Carrie Lam går av og at alle hongkongere får delta i valget av en ny leder, sier Joshua Wong.

Beijing-myndighetene rasler med sablene

Hva som blir neste steg i protestbevegelsen, vet han ikke. Etter mandagens dramatiske rasering av den lovgivende forsamlingen har det vært relativt stille i Hongkong.

Men Beijing-myndighetene har gjort det klart at de ikke ønsker å rette seg etter demonstrantenes krav. I stedet hinter flere statlige kinesiske aviser nå om at det nå kan være nødvendig å stramme inn kontrollen over Hongkong.

«Den eneste måten å opprettholde økonomisk vekst og å bevare stabiliteten på er å integrere Hongkong ytterligere i nasjonens overordnede utvikling,» skriver partiorganet China Daily på lederplass onsdag.