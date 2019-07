India koker: 453 flere hetebølger i 2018 enn for åtte år siden

50,6 grader viste gradestokken i den indiske byen Churu i juni i år. Det er den høyeste temperaturen målt i Indias historie.

Indias gjennomsnittstemperatur i det 20. århundre har økt med 1,2 grader, globalt er det samme tallet 0,8 grader. Nå kommer hetebølgene i det tett befolkede landet stadig hyppigere. Mange millioner indere kan bli nødt til å flytte på seg innen de neste 100 årene.

Fakta: Hetebølge En lengre periode med særdeles varmt vær, ofte i sammenheng med høy luftfuktighet. Det er ingen offisielle definisjoner på hetebølger. Når temperaturen overstiger fire grader over normalen er det hetebølge i India. Hetebølgen kategoriseres som alvorlig hvis temperaturen er seks grader over normalen over minst to dager. Definisjonen av når temperaturen kvalifiserer til hetebølge varierer litt rundt om i India. I New Delhi er det hetebølge når gradestokken har vist 45 grader to dager på rad. KILDER: Wikipedia og CNN

Mange må flytte

I fjor ble det registrert 484 offisielle hetebølger i India. Det er 453 flere enn i 2010, skriver CNN.

Klimaforsker Bjørn Samset er ikke overrasket.

– Det stemmer nok det. India er et av de landene som ligger nærmest ekvator og som vil merke klimaendringene tidlig, sier Samset.

Han legger til at inderne er vant til høye temperaturer. Normaltemperaturen i New Delhi er ifølge Yr 33,4 grader i juni måned. Men det er varigheten og hyppigheten av de høye temperaturene klimaforskerne er bekymret for.

Mahesh Kumar A. /AP

I 2017 publiserte forskere ved Massachusetts Institute of Technology en studie som tar for seg to ulike scenarioer for Indias fremtid:

Det optimistiske, som forholder seg til en temperaturøkning på 2,25 grader.

Det pessimistiske, der gjennomsnittstemperaturen blir 4 grader varmere.

I det første scenarioet vil gjennomsnittstemperaturen i India øke med maks 2,25 grader. Det forutsetter at verdens utslipp av klimagasser går ned til null i løpet av noen tiår. Da vil mesteparten av India og Sør Asia fortsatt være beboelige.

Blir det i gjennomsnitt 4 grader varmere i India, vil mange møte utfordringer.

Da vil det bli så hyppige hetebølger i deler av nordøstlige India og Bangladesh at folk må flytte derifra. Det gjelder også mesteparten av Sør-Asia samt deler av India, Sri Lanka og Pakistan.

Samset tror det siste scenarioet er mest sannsynlig.

– I dag styrer verden mot en global oppvarming på minst tre grader, som vil si fire grader eller mer i India. Hvis oppvarmingen skal bli lavere enn det, slik Parisavtalen legger opp til, må alle land gjennomføre større kutt enn de har lovet til nå, sier Samset.

– Vi er ikke veldig godt forberedt

– India kommer til å bli verst rammet av klimakrisen sier Arunabha Ghosh, til National Public Radio.

Han er sjef for den indiske tenketanken Council on Energy, Environment and Water. Ghosh belegger påstanden med at India ligger nær både ekvator og tropene, har mye fattigdom, har en stor befolkning og mange mangler strøm.

–Hvor godt forberedt er vi, spør han NPR retorisk. Jeg vil si ikke veldig godt forberedt, sier Gosh.

– Temperaturen i verden kommer uansett til å øke med en halv grad til, mest sannsynlig en til to grader. Da kommer mange områder til å oppleve flere og mer skadelige og dødelige hetebølger, sier Bjørn Samset.

Han tror myndighetene i India er klar over utfordringene de står overfor med et enda varmere klima. Spørsmålet er hvordan landet med over en milliard mennesker skal håndtere det.

Samset har ikke noen klare råd til India og sier i likhet med Gosh at landets utfordringer med tanke på varmere temperaturer er sammensatte.

– Myndighetene i India er nok klar over de mange utfordringene med høyere temperaturer. Det er mange mennesker som må løftes ut av fattigdom, få bedre infrastruktur og luftkvalitet, de har mange ting på en gang som må håndteres, sier han.

Europa har aldri vært varmere

Det er ikke bare i India at temperaturene stiger. Juni ble den varmeste måneden noensinne målt i Europa. Flere land satte varmerekorder:

I juni satte Frankrike varmerekord da småbyen Gallargues-le-Montreux målte 45,9 grader.

Nylig ble det registrert 38,9 grader i Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz i Tyskland, landets varmeste noensinne i juni måned.

