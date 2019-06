Sverige strammer grepet om sigaretten

Reglene som trer i kraft mandag omfatter også e-sigaretter og forbyr røyking fra uteserveringer, togperronger, bussholdeplasser, lekeplasser og idrettsarenaer.

Målet er et røykfritt Sverige innen 2025, ifølge svenske Aftonbladet. De som bryter loven, kan bli straffet med bøter.

Flere andre land har innført delvis røykeforbud utendørs, deriblant Frankrike. I USA har byen Beverly Hills gått så langt som å forby salg av stort sett alle tobakksprodukter fra 2021, mens San Francisco har vedtatt å forby salg av e-sigaretter.

Fakta: Røykeforbud i Sverige Det nye svenske røykeforbudet som trer i kraft 1. juli 2019 omfatter følgende steder: Uteserveringer

Steder som barn og unge frekventerer, herunder skoler, lekeplasser og barnehager

Togperronger og kollektivstopp utendørs

Sykehus, sykehjem og andre helsefasiliteter

Utenfor butikker

I tillegg kan kommuner innføre lokale røykeforbud, eksempelvis på offentlige badesteder. Det er den enkelte som disponerer eller eier et lokale, som står ansvarlig for at loven følges. (Kilder: Folkhälsomyndigheten, riksdagen.se, Aftonbladet)

– Beskytter dem som ikke liker lukten eller synet av røyk

Mens bare syv prosent av svenskene røyker daglig, er tallene noe høyere i Norge. 12 prosent av den norske befolkningen røyker daglig, ifølge tall fra SSB, mens like mange snuser.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet sier passiv røyking utendørs kan være helseskadelig for astmatikere og allergikere, men i verste fall kun ubehagelig for de fleste andre.

– Du skal sitte svært mye på uteservering over flere år for å få økt helserisiko som følge av tobakksrøyk i luften. Beskyttelsesmotivet for reguleringen er svak. Andre, ofte ikke uttalte motiv har overtatt – som at vi ikke liker lukten eller synet av røyking, sier han.

I Norge ble røykeloven sist endret i 2014. Da ble det innført tobakksforbud ved skoler og barnehager og et forbud mot særskilte røykerom, men ikke uteserveringer. Norge har imidlertid lovfestet en visjon om at vi skal bli et tobakksfritt samfunn.

– Reguleringskåte politikerne vil profilere seg i kampen mot tobakk

Lund sier det helt sikkert vil komme flere restriksjoner mot utendørs røyking også her til lands.

– Vi lever i et stadig mer tobakksfiendtlig klima. Røykerne utgjør en stadig mindre og svakere gruppe uten noen talspersoner, som møter reguleringskåte politikere som ønsker å profilere seg på sin kamp mot tobakk.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har tidligere tatt til orde for å stramme inn den norske røykeloven ytterligere og fikk flertall for sitt lovforslag som skal gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie.

– Vi er positive til noe mer restriksjoner mot røyking på offentlig sted, og at også uteserveringer i større grad enn i dag blir tilgjengelig for dem som vil skjermes for sigarettrøyk, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap.

Frp var det eneste partiet som den gang stemte mot forslaget.

Frp: – Heksejakt på røykere

– Frp er ikke noe forbudsparti og vi synes røykerne blir plaget nok. Vi vil at det skal være opp til de som eier restauranter og uteserveringer å bestemme om de ønsker å tillate røyk eller ikke, sier Åshild Bruun-Gundersen, Frps helsepolitiske talsperson.

Frp ønsker å legge til rette for at røykere kan få tilgang til mindre helseskadelige nikotinprodukter, som e-sigaretter med nikotin eller snus uten tobakk. Disse er i dag ulovlige i Norge.