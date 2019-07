Enn venn av den omkomne slapp uskadet fra hendelsen, mens to andre turister skal ha blitt skadet da de ble truffet av steiner som ble blåst ut av vulkanen under utbruddene, skriver avisen La Repubblica.

Nyhetsbyrået ANSA skriver at rundt 30 turister hoppet i sjøen for å komme seg i sikkerhet under utbruddene.

ANSA / TT NYHETSBYRÅN

Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi, INGV, har bekreftet at det fant sted en rekke eksplosjoner omkring klokken 17.

Vulkanen på Stromboli er en av verdens mest aktive vulkaner og den er kjent for sine relativt små utbrudd, som kommer oftere enn én gang i timen.

Det blir arrangert turer til toppen av vulkanen, men det er forbudt å gå opp dit uten guide.

