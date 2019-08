Trump foreslår møte med Kinas president om Hongkong

I et innlegg på Twitter onsdag amerikansk tid deler Donald Trump sine siste tanker om situasjonen i Hongkong.

– Jeg kjenner Kinas president Xi veldig godt. Han er en flott leder som i stor grad har sitt folks respekt. Han er også en mann i en «tøff bransje». Jeg har NULL tvil når det gjelder hvorvidt president Xi ønsker å raskt og humant å løse Hongkong-problemet, han kan gjøre det. Personlig møte?, lyder meldingen fra Trump.

Den nærmest joviale tonen med Kinas leder følger linjen Trump la an tirsdag, da han kalte tirsdag situasjonen i Hongkong vanskelig, men la til at han «håpet at det hele går bra, også for Kina, at alt går seg til på fredelig vis, og at ingen blir skadd, at ingen blir drept».

Mens USA og Kina er i handelskrig og kritikken mot Kina i Hongkong hagler fra andre land, synes Trump å tone ned situasjonen.

Sterkt bekymret

Tidligere onsdag uttrykte USAs utenriksdepartement sterk bekymring for kinesiske troppebevegelser ved Hongkong.

En talsperson for utenriksdepartementet sa at USA ser med bekymring på at Hongkongs selvstyre fortsetter å forvitre og uttrykker sterk støtte til ytringsfrihet og forsamlingsretten i den tidligere britiske kolonien.

Talspersonen, som ikke vil framstå ved navn, appellerte også til Kina om å respektere avtalen med Storbritannia om at Hongkong skulle få ha en høy grad av selvstyre. Han sa at protestene representerer legitim bekymring for selvstyret blant Hongkongs befolkning.

Kina har tidligere denne uka avvist to forespørsler fra den amerikanske marinen om å la to skip gjeste Hongkong.

Risikabelt

Kina har de siste dagene spisset kritikken mot demonstrasjonene i regionen, som er underlagt Fastlands-Kina, men har delvis selvstyre. Regimet i Beijing har ved to anledninger de siste dagene sammenlignet demonstrantene med terrorister.

Ben Bland, som er forsker ved Lowy Institute i Sidney, tror Beijing vil nøye seg med å true med å gripe inn militært.

– Gitt den store risikoen operasjonelt – omdømmemessig og økonomisk – vil det imidlertid være et farlig trekk å sende inn hæren, sier han.