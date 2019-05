Det senket seg en brexit-fred over Storbritannia i påsken. Endelig kunne britene drikke pints, diskutere fotball og glemme sitt ulykksalige forhold til EU for en stakket stund.

Men torsdag er brexit-krigen tilbake for fullt. Da avholdes lokalvalg over store deler av England. Unntakene er Skottland og Wales, som ikke holder valg i år.

Det blir første test på hvor dårlig det står til i Det konservative partiet etter vinterens interne stridigheter.

Kan miste 800 representanter

Det konservative partiets valganalytiker, Robert Hayward, spår en forferdelig kveld: Han tror partiet kan tape opp mot 800 plasser i de lokale by- og kommunestyrene. Det vil i så fall være en massakre for partiet.

Reuters/ NTB scanpix

Fakta: Lokalvalget i England Det er valg til 248 lokale by- og kommunestyrer. 8425 lokale representanter står på valg. Det avholdes lokalvalg i Storbritannia hvert år, men ikke alle distrikter deltar hver gang. I år avholdes ikke valg i Skottland og Wales. Heller ikke storbyer som London er på valg.

I partiets hovedkvarter har alle valgmedarbeidere fått klar beskjed: Snakk om lokale saker. Ikke snakk om brexit. I enkelte valgdistrikt er politikerne blitt utstyrt med skriftlige instrukser om hva de skal snakke om.

Partiet er så sikker på at valgutfallet blir miserabelt, at nederlaget allerede er innkassert.

Den store testen kommer ved EU-valget

Statsminister Theresa May har fortsatt et håp om at brexitavtalen med EU kan være i boks i løpet av noen uker. Hun har nok en gang varslet at hun tar sikte på å bringe brexitavtalen tilbake i Parlamentet neste uke. Med håp om å få den godkjent. Til tross for at avtalen allerede er nedstemt tre ganger.

Theresa May er snart den eneste som tror på et slikt mirakel. Alle andre har begynt å forberede seg på at britene må delta i valget til Europaparlamentet 24. mai. Det må britene, selv om de bare måneder etterpå etter planen skal forlate EU.

Sannsynligheten for at britene må delta i valget økte betraktelig etter at britene på det siste ekstraordinære EU-toppmøtet fikk utsatt brexit-fristen til 30 oktober.

Seier i sikte igjen for brexit-generalen

Valget til Europaparlamentet er ventet å bli et nytt katastrofevalg for Tory-partiet. Og et comeback for brexit-generalen Nigel Farage.

«Lokalvalget torsdag blir en rolig generalprøve på den virkelige trefningen i slutten av mai. EU-parlamentsvalget kommer til å gi et temperaturmål på oppslutningen om ulike veier ut av brexit», skriver Øivind Bratberg på nettstedet britiskpolitikkno.

Joe Giddens / AP/ NTB scanpix

Meningsmålinger viser at tidligere UKIP-leder Nigel Farages nye parti, Brexit-partiet, vil gjøre rent bord i valget til EU-parlamentet.

En meningsmåling, gjengitt i The Evening Standard, viser at Brexit-partiet vil bli klart størst. Farages nye parti ligger an til å få 27 prosent av stemmene, Labour 22 prosent og De konservative 15 prosent, ifølge meningsmålingsinstituttet YouGov.

«Det er bare plass til et brexit-parti»

«Dette viser at det bare er plass til ett brexit-parti i Storbritannia. Og det vil være partiet som er mest fanatisk og religiøst dedikert til brexit», skriver Robert Shrimsley i en analyse i The Financial Times.

«Skal toryene ha noen sjanse til å konkurrere med Nigel Farage og hans nye brexit-parti, må toryene vende tilbake til kirken», skriver han.

Men Theresa Mays parti er mer splittet en noen gang, og partiet er ikke lenger noen samlet menighet som tror på det samme.

Reuters/AP/ NTB scanpix

Ny splittelse i Johnson-familien

Mens det i vinter har vært de mest fanatiske EU-motstanderne som har splittet toryene, ved Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson i førersetet, kom det etter påske en ny, overraskende avskalling i partiet: En gruppe konservative EU-tilhengere dannet partiet Change UK.

Partiet skal delta i Europaparlamentet. Og partiets mest prominente kandidat: Boris Johnsons søster, Rachel Johnson. Hun er tidligere kommentator i The Times, og hun har det siste året representert Liberaldemokratene.

Tidligere i vinter forlot et annet familiemedlem May-regjeringen, da tidligere transportminister Jo Johnson gikk av i protest. Han er også, i motsetningen til broren Boris, tilhenger av at Storbritannia skal bli i EU.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.