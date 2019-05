Ti rohingya-menn ble drept i Myanmar, og to Reuters-journalister skrev sak om drapene. De siste 511 dagene har verdenspressen fulgt skjebnen til Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28), som ble pågrepet som følge av sin dekning av saken.

Tirsdag ble de løslatt fra fengselet i Yangon.

Hvem er rohingya-minoriteten?

Rohingya-minoriteten er en muslimsk folkegruppe i det buddhistisk-dominerte Myanmar. Over lengre tid er gruppen blitt diskriminert, undertrykket og forfulgt av myndighetene. Ifølge FN dreier det seg om etnisk rensing av rohingyaene ved bruk av militære midler.

Fakta: Rohingya-minoriteten Muslimsk folkegruppe.

Holder særlig til i Vest-Myanmar, mot grensen til Bangladesh, men hundretusenvis er blitt fordrevet over grensen.

Motstridende informasjon om hvor stor folkegruppen er, men ifølge FN skal det være minst 800.000 rohingyaer i Myanmar.

Myndighetene i Myanmar ser på minoriteten som ulovlige innvandrere. Er derfor i en langvarig konflikt med myanmarske myndigheter. Kilde: FN

Soe Zeya Tun, Reuters/NTB scanpix

Hva handlet Reuters-saken om?

Høsten 2017 ble ti rohingya-menn drept av myanmarske soldater i delstaten Rakhine, vest i Myanmar. I februar 2018 publiserte Reuters en artikkel om drapene. Saken var et resultat av mange måneders arbeid og signert journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo.

Her ble forfølgelsen av rohingya-minoriteten forklart i detalj: Artikkelen tok særlig for seg en hendelse der ti personer ble drept. Buddhistiske landsbybeboere drepte to av dem med sverd, ifølge Reuters.

De andre ble skutt av myanmarske soldater før alle ti ble dumpet i en massegrav.

Myanmarske soldater ble i saken anklaget for ildspåsettelse, voldtekter og drap. Målet var å utslette minoriteten i sin helhet, skrev journalistene.

Hvorfor ble journalistene fengslet?

Wa Lone og Kyaw Soe Oo ble pågrepet i desember 2017 og siktet for å ha lekket statshemmeligheter i Myanmar.

Selv hevder de ifølge CNN å ha blitt lokket inn i felle der en politimann lot som om han var en kilde for å organisere et møte med dem. I møtet ble dokumenter overlevert fra politimannen til journalistene, og de to ble umiddelbart pågrepet.

Ved tidspunktet for pågripelsen var de altså i besittelse av statsdokumenter med sensitiv informasjon, og dette la grunnlaget for siktelsen mot dem.

En langvarig rettssak foregikk utover i 2018, og i september 2018 ble de to journalistene dømt til syv års fengsel.

Journalistene, som begge er myanmarske statsborgere, erklærte seg ikke skyldig.

– Vi avslørte saken ved å undersøke etter journalistiske, etiske prinsipper. Vi gir ikke opp, sa Wa Lone i et møte med pressen etter at dommen falt.

Ann Wang, Reuters / NTB scanpix

Hvilke reaksjoner fikk fengslingen?

Saken fikk enorm oppmerksomhet i internasjonal presse.

Reuters var raskt ute med å fordømme dommen mot byråets egne journalister. Deretter fulgte brorparten av verdenspressen etter.

Carlo Allegri, Reuters/NTB scanpix

Kritikken mot Myanmar dreide seg primært om pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati. Shawn Crispin, representant for CPJ i Sør-Øst Asia (Committee to Protect Journalists), uttalte i etterkant av fengslingen at saken ville prege Myanmars rykte i lang tid.

«Myanmarske myndigheter har begått en grov urettferdighet mot journalistene og deres familier ved å kriminalisere uavhengig journalistikk», sa Crispin ifølge The Guardian.

Hvordan utviklet saken seg?

Myanmarske myndigheter, deriblant partileder og statsleder Aung San Suu Kyi, fikk mye motstand i tiden etter fengslingen av journalistene. Blant annet forsøkte USAs visepresident Mike Pence å få journalistene løslatt. Slike forsøk er gjentatte ganger blitt avslått, der Aung San Suu Kyi har stått fast på at saken ikke har noe å gjøre med ytrings- eller pressefrihet, men at fengslingen dreier seg om et lovbrudd.

Saken ble anket flere ganger. Den første ble avslått etter nyttår. I slutten av april 2019 ble det klart at også den aller siste anken ble avslått.

En av de to journalistene, Wa Lone, ble far i løpet av perioden bak murene. Hans kone fødte en jente i august 2018, et drøyt halvt år etter at Wa Lone ble pågrepet.

For to måneder siden ble Wa Lone og Kyaw Soe Oo tildelt Pulitzerprisen for deres arbeide med rohingya-krisen.

Ann Wang / Reuters / NTB scanpix

Hva skjer nå?

Tirsdag ble det klart at journalistene var løslatt, og umiddelbart etter løslatelsen møtte de pressen:

– Jeg er så glad og spent på å treffe familie og kolleger. Jeg gleder meg til å komme tilbake til redaksjonen, sa Wa Lone til pressen på stedet utenfor Insein Prison i Yangon.

I sammenheng med løslatelsen av journalistene ble det klart at mer enn 6000 fanger også løslates fra myanmarske fengsler i et politisk amnesti. Ifølge Reuters er det tradisjonell myanmarsk skikk å gjøre dette i forbindelse med nyttårsfeiring, som i år begynte 17. april.

Phil Robertson, assisterende direktør ved Human Rights Watch’ Asia-avdeling, sier til Aftenposten at HRW er svært fornøyd med at journalistene nå er gjenforent med sine familier.

Samtidig trekker han frem et titalls journalister og bloggere i bransjen som fremdeles er siktet for lovbrudd etter å ha skrevet om Myanmar.

– Krisen er ikke over for dem. Myanmars sviktende respekt for pressefrihet poengterer den dystre situasjonen i landet når det gjelder menneskerettigheter og demokrati, i en tid der landet nærmer seg nasjonalt politisk valg i 2020.