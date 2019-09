Boris Johnsen sier Storbritannia er som Hulken: – Jo sintere Hulken blir, desto sterkere blir han

Her er det viktigste du må vite:

1. Britene skal ut av EU, men har ikke funnet ut hva slags forhold de skal ha til EU etter at de har forlatt unionen. Etter å ha vært EU-medlem i 40 år har britene tette bånd til landene på kontinentet. For eksempel kan både folk og varer bevege seg fritt over landegrensene.

2. De siste tre årene har EU og Storbritannia forhandlet om en avtale for den første tiden etter skilsmissen. De ble enige om en utmeldelsesavtale før jul i fjor. Men det britiske Underhuset vraket avtalen.

3. Statsminister Boris Johnson har sagt at han vil inngå en ny avtale med EU. Mange frykter at britene vil forlate EU 31. oktober uten noen avtale med sin gamle handelspartner.

4. Statsministeren vil unngå at parlamentet skal stoppe han fra å forlate EU 31. oktober. Derfor har han gitt underhusmedlemmene fem uker ekstra ferie. Dette førte til voldsomme protester.

5. Før parlamentet ble oppløst forsøkte Underhuset å ta makten tilbake, før de ble dimittert. De fikk blant annet flertall for et lovforslag som innebærer at regjeringen må be om utsettelse på brexit hvis de ikke får på plass enn ny avtale.

6. Boris Johnson har foreslått nyvalg 15. oktober. Foreløpig har opposisjonen sagt nei til det. De vil først ha garantier for at Storbritannia ikke stuper ut av EU 31. oktober.

Kilde: Aftenpostens utenriksjournalist Ingeborg Moe