På en pressekonferanse torsdag sa helseminister Francisco Duque at en tre år gammel jente i Lanao del Sur-provinsen har testet positivt for sykdommen. Viruset er også funnet i prøver tatt i Manila og Davao. I prøvene ble det funnet type 1 og type 2 av viruset.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond UNICEF er svært bekymret for at flere kan bli smittet.

– Alle barn på Filippinene er i fare for livslang funksjonsnedsettelse på grunn av dette utbruddet, skriver WHO om utbruddet på sine nettsider.

Filippinene ble erklært poliofritt i oktober 2000. Det siste tilfellet av sykdommen i landet ble rapportert i 1993. Poliomyelitt forårsakes av polioviruset og kan føre til store og varige funksjonshemninger. I noen tilfeller er sykdommen også dødelig.

Helseminister Francisco Duque opplyser at Filippinene i forbindelse med utbruddet i oktober lanserer en vaksinekampanje for barn under fem år.