2011: Den mangeårige tyrannen Muammar Gadafi ble styrtet og drept. Det ble mulig takket være bombing fra en vestlig allianse som inkluderte USA, Frankrike, Storbritannia, Italia og Norge.

Etter 2011: Gadafis fall ble avløst av politisk og militært kaos i Libya.

2014: Et mislykket valg blir startskuddet for det som er blitt kalt Libyas andre borgerkrig. Khalifa Haftar tar den militære ledelsen for fraksjonen i Benghazi i det østlige Libya.

Desember 2019: Tyrkia begynner med militær støtte til Tripoli-regjeringen.

14. januar 2020: Partene er i Moskva for å underskrive en avtale om våpenhvile, men Khalifa Haftar nekter å skrive under.

Mai 2020: Haftar går på store tap utenfor Tripoli. Trekker styrkene tilbake til det østlige Libya.