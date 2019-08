Trump: – Tror retorikken min forener folk

Trump reiser onsdag til de to byene i Ohio og Texas der til sammen over 30 mennesker ble drept i to skytemassakrer i helgen.

Da han forlot Det hvite hus, sa Trump at han ikke tror at hans retorikk har bidratt til voldshandlingene.

– Mine kritikere er politiske personer, de prøver å sanke poeng. I mange tilfeller prøver de å bli president, sa Trump til pressen.

– Jeg tror retorikken min forener folk. Landet vårt går utrolig godt. Kina gjør det ikke godt hvis du ser på handelssituasjonen, sa han ifølge nyhetsbyrået DPA før han dro for å møte ofre og politifolk i El Paso og Dayton.

Demokratene som kjemper om å utfordre Trump i presidentvalget neste år, har vært nesten unisone i sin kritikk av presidentens retorikk, som de mener har gitt næring til en av gjerningsmennenes holdninger.

Noen av Trumps formuleringer er å finne igjen i en tekst som ifølge politiet er forfattet av mannen som skjøt og drepte 22 mennesker i El Paso. 21-åringen skal ha omtalt angrepet som et svar på en påstått latinamerikansk «invasjon» av USA, og FBI etterforsker om massakren var en terrorhandling. Trump har gjentatte ganger omtalt migrasjonen fra sør som en «invasjon».

Da journalistene onsdag fortsatte å presse ham, sa Trump at han er «bekymret over veksten til enhver hatgruppe». Han lovet videre å «gjøre noe med det», uten å si hva.