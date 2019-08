En drept, åtte såret i knivangrep i Frankrike

Angrepet skjedde lørdag ved metrostasjonen Laurent-Bonnevay i Villeurbanne, en forstad til Lyon. Tilstanden for tre av de sårede er alvorlig, ifølge politiet.

Politiet har arrestert den antatte gjerningsmannen og siktet ham for drap og drapsforsøk. En kilde i politiet sier at han er asylsøker fra Afghanistan.

– Bare én gjerningsmann

De første meldingene gikk ut på at det var to gjerningsmenn, og at politiet jaktet på én mann til. Men senere har politiet sagt at det bare var én gjerningsmann i angrepet, som fant sted halv fem-tiden lørdag ettermiddag ved et busstopp utenfor metrostasjonen.

Angrepet kan være terrorrelatert, sier kilden, men politiet er foreløpig mer tilbøyelig til å mene at det dreier seg om mental ustabilitet. Det er ikke klart om mannen som ble drept, kjente angriperne.

En journalist på stedet så at et lik i en likpose ble lagt i en ambulanse, og blodspor på bakken ved stasjonen, som politiet har sperret av, mens en ung jente med blodig bluse forteller at en mann plutselig begynte å slå ut i alle retninger med en kniv.

Høy beredskap

Hun sier at en kvinne ble liggende livløs på bakken uten at noen hjalp henne, og at hun etter hvert greide å få henne inn på en buss som kjørte bort med henne.

Det nasjonale sikkerhetspolitiet er ikke bedt om å ta del i granskingen, som det lokale politiet foreløpig tar seg av.

Det er høy beredskap mot terror i Frankrike etter flere svært dødelige angrep de siste årene i Paris og Nice. Lyon har imidlertid sluppet lettere fra terroren, inntil 14 mennesker ble lettere skadd da en bombe gikk av ved et bakeri i byen i mai i fjor.