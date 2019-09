Giuseppe Conte med nettavstemning om ny regjering i Italia innen onsdag

Søndag kveld sa Conte at hans samtaler med sosialdemokratiske PD og Femstjernersbevegelsen er i ferd med å avsluttes. De to partiene er rivaler, men samarbeider for å få slutt på det politiske kaoset som har rådet etter at den forrige regjeringskoalisjonen mellom Femstjernersbevegelsen og Ligaen kollapset.

Conte vil be Femstjernersbevegelsens medlemmer gi forslaget grønt lys tirsdag slik at alliansen med PD kan inngås. Partimedlemmene vil fra klokka 9 til 18 tirsdag lokal tid kunne logge seg på partiets nettsted Rousseau og avlegge stemme, der de sier seg enig eller uenig i at statsminister Conte bør lede en koalisjonsregjering mellom de tidligere bitre rivalene.

Krevende

Den politisk uavhengige Conte ledet også regjeringen som strandet etter at innenriksminister Matteo Salvini fra det høyrepopulistiske partiet Ligaen tidligere i august varslet at han ville ut av regjeringskoalisjonen.

De nye regjeringssamtalene har vært krevende, og Femstjernersbevegelsen truet tidligere denne uken med å avlyse planene om en koalisjonsregjering sammen med sosialdemokratiske PD. De har imidlertid blitt enige om at Conte skulle få klarsignal til å fortsette som statsminister.

Veien videre

Skulle medlemmene av Femstjernersbevegelsen sette foten ned for forslaget, kan det bety nytt valg i november.

Så snart Conte får stablet en ny regjeringsløsning på beina med tilhørende regjeringsprogram, er det klart for møte med presidenten. Hvis han får presidentens godkjennelse, skal den nye regjeringen godkjennes i nasjonalforsamlingen fredag.