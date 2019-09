Det var ment å være hemmelig, møtet som Donald Trump avlyste i helgen. Via en rekke twittermeldinger avslørte han at han hadde invitert representanter fra Taliban og presidenten i Afghanistan til separate møter på Camp David, landstedet til amerikanske presidenter drøye 10 mil nordøst for Washington, D.C.

Datoen for møtet var satt til tre dager før 20-årsdagen for terrorangrepene 11. september. Camp David var stedet der George Bush-administrasjonen utformet planen for å bekjempe terror etter angrepene. Taliban var blant fiendene som skulle bekjempes. Forsker mener det kunne sendt uheldige signaler til andre terrorgrupper, om møtet hadde funnet sted der.

Fakta: Krigen i Afghanistan Etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001 gikk USA inn med betydelige militære styrker i Afghanistan. Terrorgruppen Taliban som hadde styrt i Afghanistan siden 1996, hadde tillatt Al Qaida, som sto bak terroren i USA, å ha treningsbaser der. Omfattende bombetokter nedkjempet raskt Taliban, men terrorgruppen klarte å gjenvinne terreng. Nå ønsker USAs president Donald Trump å trekke sine soldater ut av Afghanistan. Før han kan gjøre det må han inngå en avtale med Taliban om at de lover å redusere volden, samt hindre at Afghanistan blir brukt som base for terrorplanlegging, slik Taliban tillot Al Qaida. Hvis Taliban går med på og signerer det vil USA trekke ut 5000 av sine 14.000 gjenværende soldater fra Afghanistan innen 135 dager etter signering. Kilder: Snl/NTB

– Bra at møtet ikke skjedde

– Det er bra at møtet ikke skjedde, sier Richard Ghiasy.

Han er forsker ved Stockholm internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI.

– At USA skulle være vertskap for en gruppe som de har brukt nesten to tiår på å kjempe mot, sender en beskjed til andre terrorgrupper om at hvis du står lenge nok på ditt, så kan du bli invitert til Camp David, sier Ghiasy.

Det er uklart når samtalene mellom USA og Taliban vil bli gjenopptatt. Avlysingen ble ikke godt mottatt i Taliban-leiren.

MIKHAIL ANTONOV / Reuters

«Trumps utsettelse av forhandlingene kommer til å ramme Amerika mer enn noen andre. Det vil ødelegge ryktet deres, avsløre deres anti-fred politikk for verden i enda større grad, øke tapet av liv, verdier og få sine politiske samhandlinger til å fremstå som uberegnelige», heter det i en uttalelse fra Taliban, ifølge AP.

– Røsker opp i noe hos de fleste amerikanere

Torsdag i forrige uke gikk en bilbombe av utenfor NATOs hovedkvarter i Afghanistan. Ti sivile og to NATO-soldater ble drept, deriblant en amerikaner. Taliban tok på seg skylden for angrepet.

Angrepet var årsaken til at Trump snudde på hælen og avlyste møtet. Det har Anders Romarheim forståelse for. Han er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– Når Taliban driver med væpnede angrep som involverer amerikanske statsborgere like før møtet skal finne sted, er det forståelig at han velger å avlyse, sier han.

Selv om ni amerikanere har mistet livet i Taliban-angrep siden 25. juni, kom dette angrepet og dødsfallet på et tidspunkt som gjorde at Trump så seg nødt til å reagere mener Romarheim.

– Ved de andre dødsfallene har han ikke hatt noen møter å avlyse, forklarer han.

Romarheim forstår at valget av forhandlingslokaler og tidspunkt vekker reaksjoner.

– Taliban var hovedfienden i første fase av krigen mot terror. Det røsker nok opp i noe hos mange amerikanere, sier han

Usikker på om Taliban kommer til å holde avtalen

Richard Ghiasy tror samtalene mellom Taliban og USA vil bli gjenopptatt. Hvorvidt Taliban klarer å holde sin del av avtalen er imidlertid uklart.

– Det burde være en bekymring hos amerikanerne og deres allierte. Vil Taliban splittes i flere terrorgrupper? Vil de fortsette å samarbeide med terrororganisasjoner i Afghanistan?, spør han og legger til.

– Det er et spørsmål om strategisk tillit.

Ghiasy er dessuten ikke sikker på om Taliban er i stand til å hindre andre terrorgrupper fra å operere i Afghanistan.

– Når USA og internasjonale styrker med sine 140.000 soldater og 300.000 afghanske soldater ikke greide å stoppe dem, er det vanskelig å se for seg at Taliban skal greie det, sier han.