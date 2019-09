Kan man nekte folk å ha våpen i bilens bagasjerom? Opphevet New York-lov er blitt betent duell om USAs høyesterett.

Det hele startet 29. mars 2013. Da gikk Romolo Colantone, José Anthony Irizarry og Efrain Alvarez sammen med New York State Rifle & Pistol Assocation, en lokal avdeling av våpenlobbyen NRA, til en domstol i New York.

De saksøkte byen og politimesteren for det de mente var brudd på bestemmelsen i USAs grunnlov om retten til å eie og bære våpen. New York har i amerikansk sammenheng ganske strenge våpenlover. Folk må gjennomgå en prosess med godkjennelse for å eie skytevåpen, og våpenet må oppbevares i hjemmet.