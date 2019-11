Tesla-Musk vil ikke inngå forlik etter pedofilipåstander mot dykker

Det sier Musks advokat, Alex Spiro, til Reuters etter tirsdagens runde i retten i Los Angeles. Der la partenes advokater fram ulike bevis før det sivile søksmålet skal opp for retten fra neste uke.

Tesla-milliardæren vil selv forklare hvorfor han i juli i fjor omtalte den britiske dykkeren Vernon Unsworth som «han pedofyren» på Twitter. Unsworth var med på å redde ut tolv gutter fra en oversvømt grotte i Thailand.

Hevn-fornærmelse

I et CNN-intervju etterpå anklaget han Tesla-sjefen for å være ute etter PR da Musk tilbød å hjelpe med en miniubåt han hadde fått konstruert. Ubåten var blitt avvist, og til CNN sa Unsworth at den rundt 1.70 meter lange miniubåten var ubrukelig inne i den trange grotten.

Musk sier han ble fornærmet av uttalelsene og la ut meldingen etter CNN-intervjuet for å fornærme.

– Herr Musk fjernet tweeten, beklaget og la det bak seg, sier Spiro.

Ingen av partene virker interessert i forlik før saken skal opp tirsdag.

Vanlig å si pedofyr

Musk har tidligere sagt at «pedofyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, og at det er brukt for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Samtidig har han kontaktet nettstedet Buzzfeed med kommentarer som at dykkeren er «en gammel, singel hvit fyr fra England som har reist og bodd i Thailand i 30–40 år. Han flyttet dit for å få seg en barnebrud som var tolv år».

Nå har Unsworth saksøkt Tesla-sjefen med krav om drøyt 600.000 kroner i oppreisning og et rettslig pålegg som forbyr Musk å spre ytterligere falske anklager mot ham.

I søksmålet går det fram at Unsworth aldri har vært gift med en tolvåring og at han først begynte å reise til Thailand i 2011 for å utforske og kartlegge landets grotter. 64-åringen har en 41 år gammel partner.