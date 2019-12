Kvinnen ser vettskremt ut i annonsen. Det kostet selskapet som laget den, 14 milliarder kroner.

Mann gir kone treningssykkel til jul. Kone sykler. Og sykler og sykler. Et år passerer. Mann gir kone ros og klem.

Omtrent slik er forløpet i høstens mest omtalte og utskjelte reklame i USA. Selskapet Peloton selger dyre treningssykler som du setter opp hjemme, og kan koble til digitale spinningklasser.

Det har vært en stor suksess. Helt til nå. Selskapet har mottatt en storm av kritikk fra folk som mener reklamen er kvinnefiendtlig og håpløst gammeldags.

Det har fått konsekvenser. I løpet av uken som gikk har selskapets aksjekurs falt med 1,6 milliarder dollar – mer enn 14 milliarder kroner. Det er ti prosent av selskapets verdi.

Twittermakten

Peletons sykler er dyre. De koster over 20.000 kroner, i tillegg til at man må kjøpe et månedlig abonnement på treningsopplegget. Selskapet har tidligere blitt latterliggjort fordi reklamene deres har vist pene, muskuløse unge mennesker som trener i luksusleiligheter.

Denne gangen forsøkte de noe litt annerledes. Det gikk slett ikke bra. Mange mener selskapet burde skjønt at den uironiske historien om en mann som kjøper treningsutstyr til den allerede radmagre kona, og kona som trener døgnet rundt mens hun ser vettskremt ut, ikke ville falle i god jord i 2019.

Peloton, Reuters / NTB scanpix

Reaksjonene på Twitter var massive og nådeløse. Ifølge The Wall Street Journal var 73 prosent av selskapets omtale negativ den siste uken.

«En Peloton-sykkel er den perfekte julegave til din kone, kombinert med en støvsuger og en brødrister,» skriver en typisk Twitterbruker.

A Peloton is a perfect gift for your wife when paired with a toaster and vacuum. #FakePelotonFacts — Jeff Dwoskin (@bigmacher) December 8, 2019

Selskapet: «Skuffet»

På Youtube har selskapets annonse blitt sett nesten syv millioner ganger søndag kveld.

«Denne julereklamen ble laget for å feire trening og velvære. Vi er selvsagt skuffet over at noen har feiltolket annonsen, men vi er oppmuntret av og takknemlig for støtten vi har fått,» skriver Peloton i en uttalelse.

when my husband gets me a Peleton for Christmas ........ pic.twitter.com/Z2d3ewMhPu — Eva Victor (@evaandheriud) December 2, 2019

«Reddet» av filmstjerne

Det gikk imidlertid ikke mange dager før noen fant en måte å profittere på fadesen. Filmstjernen Ryan Reynolds hyret skuespillerinnen fra reklamen, Monica Ruiz, til en reklame for sitt nye gin-merke.

Reynolds la ut kampanjen på Twitter med setningen: «Treningssykkel ikke inkludert».

Aviation American Gin, Reuters / NTB scanpix

I reklamen drikker Ruiz den ene drinken etter den andre, mens venninnen forsikrer henne om at «Du er trygg her!»

– Når Ryan og hans produksjonsteam ringte meg, hjalp det meg å finne humor i situasjonen, sa Ruiz i en uttalelse til amerikansk media.