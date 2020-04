Tre av fire i Sverige vil ha strengere koronatiltak

Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Handelshögskolan i Stockholm. Resultatene var klare tirsdag.

Foruten strengere tiltak vil et klart flertall, fire av fem, ha skattelettelser for mindre foretak som taper inntekter, viser undersøkelsen.

Vi har sendt reportere til Sverige. Les mer om det de ser i disse sakene:

– Øyeblikksbilde

Forskerne bak undersøkelsen konkluderer samtidig med at støtten til «myke» metoder som informasjon er større enn for harde metoder som forbud og bøter.

Samtidig er kvinner mer positive til strengere tiltak enn menn.

– Hittil er det mest støtte for de mykere metodene, samtidig som mange etterspør flere tiltak. Men dette er et øyeblikksbilde, og opinionen kan endre seg. Situasjonens alvor blir formodentlig avgjørende for hvor langt allmennheten synes vi bør gå, sier forsker Gustav Almqvist ved Handelshögskolan i en pressemelding.

Tirsdag ble det meldt om 81 nye dødsfall i Sverige. I alt er det bekreftet 2355 dødsfall knyttet til koronaviruset i Sverige.

– Vi skal ikke redusere dødsfallene til statistikk. Men her ser det ut til at vi får en viss nedtrapping, sa statsepidemiolog Anders Tegnell under tirsdagens pressekonferanse. Men han minnet om at det kan være noe etterslep i disse tallene. Nå kontrollerer myndighetene rapporterte dødstall mot landets dødsregister.

– Da kan det bli lagt til flere tilfeller her, sa Tegnell.

Dramatisk fall

Tirsdag kom det også en advarsel fra den svenske Riksbanken om at koronakrisen i verste fall kan føre til et fall i Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) på nesten 10 prosent, skriver TT.

I dette scenarioet ventes arbeidsløsheten å stige til 10,1 prosent i år og videre til 10,4 prosent i 2021.

I et annet og noe mindre dramatisk scenario faller BNP med 6,9 prosent i år, mens arbeidsledigheten holder seg på nærmere 9 prosent.