Det er det største maskebeslaget siden den franske regjeringen gjorde det ulovlig med videresalg av beskyttelsesmasker, for å sikre at helsearbeidere prioriteres.

To personer ble ifølge politikilder pågrepet mens de lesset av esker med maskene. En av dem oppga at maskene var kjøpt i Nederland for til sammen 80.000 euro, tilsvarende nesten 960.000 kroner.

Maskene skulle etter planen bli solgt videre til bygningsarbeidere, mener politiet. I mars ble 32.500 masker fra Kina beslaglagt i et varehus i nærheten av Paris.