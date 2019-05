Gatene er blitt pusset opp, husene er kantet med gult, veggene er tapetsert med bilder av den nye kongen.

– Jeg er nå 63 år, og jeg trodde ikke jeg ville få oppleve å være med på dette i livet mitt. Jeg er så glad, sier butikkeieren Salinee Utthahirankul til avisen The Nation, som laget en gullkantet utgave til kongens ære denne helgen.

For de fleste innbyggerne i Thailand er dette første gang de får være med på en kroning og en stor begivenhet. Det er 69 år siden sist. Kong Vajiralongkorns nå avdøde far, Bhumibol, var gjennom samme ritual i 1950.

Gift med flyvertinne

Den nye kongen, som har tatt navnet Rama X (66), påbegynte denne uken sitt fjerde ekteskap. Den utkårede er den tidligere flyvertinnen og livvakten, general Suthida Tidjai (40), som nå heter dronning Suthida. Fra før har kongen syv barn med de tre tidligere konene.

Selve kroningen vil foregå hele helgen og inneholde en rekke seremonier, blant annet et renselsesritual hvor kongens hode skal skylles med vann fra fem store elver og flere hellige vannkilder rundt om i landet.

AP/NTB SCANPIX

Fakta: Kong Rama X Maha Vajiralongkorn er kong Bhumibol og dronning Sirikits andre barn og eneste sønn. Han vil kalle seg kong Rama X. Ble konge da faren Bhumibol døde i 2016, men krones først nå. Har utdanning fra Storbritannia og Australia, der han har gått på militære skoler. Han er utdannet helikopter- og kampflypilot og har tjenestegjort i den thailandske hæren. Er nå øverstkommanderende for de væpnede styrker. Har vært gift fire ganger og har syv barn. Giftet seg med med sin livvakt Suthida rett før kroningen.

Fra dødsdom til livstid

Men før det skjer, har kongen bestemt seg for å benåde et ukjent antall av landets fanger. Det gjelder blant annet innsatte med alvorlige sykdommer, fanger over 70 år, unge lovbrytere som har sonet en del av straffen, kvinner som soner sine første dom og har unnagjort halvparten av tiden, og mønsterfanger som har to år igjen. Det gjelder også dømte som er ute på prøve eller som avtjener samfunnsstraff. I tillegg vil noen dødsdømte få omgjort straffen til livstid, skriver The Bangkok Post.

Kongen har begrunnet avgjørelsen med «å gi dem en sjanse til å bli gode borgere», skriver Reuters.

Såkalte gjengangere og fanger som ifølge myndighetene har oppført seg dårlig innenfor murene, omfattes imidlertid ikke av amnestiet.

Det er ikke klart hvor mange fanger som vil bli omfattet av avgjørelsen. Det kongelige dekretet vil gjelde fra lørdag morgen.

Fakta: Kroningen i tall 69 år siden forrige kroning. 12. kroning i det regjerende Chakri-dynastiet. 200.000 er ventet å komme ut i Bangkoks gater for å følge feiringen. 41.000 munker vil be samtidig og velsigne kongen når han blir kronet 795 salutter utført av de væpnede styrker over tre dager. 117 elver og vann er kilde til vannet som skal brukes til den kongelige renselsesseremonien. 7,3 kilo veier gullkronen som skal plasseres på kongens hode. Kilde: Reuters

NAVESH CHITRAKAR, REUTERS/NTB SCANPIX

Soe Zeya Tun / REUTERS/NTB SCANPIX

NAVESH CHITRAKAR /REUTERS/NTB SCANPIX

Playboy og pilot

Kongen er ingen ungdom og hadde et langt liv som arveprins bak seg før faren døde i 2016. Nå er det knyttet spenning til hva han vil stå for som konge. Han skal ha levd et utsvevende liv da han bodde i Europa i sin ungdom og ble beskrevet som en playboy, noe selv hans mor, dronning Sirikit skal ha sagt seg enig i, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han er kjent for å tilbringe mye tid på sin eiendom i Tyskland der hans yngste sønn går på skole. Ifølge Michael Monsanto ved ISEA-Yusuf Ishak-instituttet i Singapore, tilbrakte hans far Bhumibol mye tid ute i landet og besøkte vanlige folk.

– Vi har til gode å se det samme fra tronarvingen, sier Monsanto til Associated Press.

Utrenskninger i hoffet

Den nye kongen skal gå i fotsporene til en monark som var høyt aktet og respektert. Den nye kongen har en annen stil og har alt tatt noen grep som vekker oppsikt. Han har tatt kontrollen over administrasjonen av det kongelige slottet og dets eiendommer. Han har også byttet ut mange av farens nærmeste medarbeidere.

Den nye kongen har beskrevet noen av farens ansatte som late, arrogante og onde. Og en del av utrenskningene er blitt sett på som et forsøk på å få bukt med korrupsjon.

Men ifølge Monsanto kan også være en måte å sikre kontroll over viktige institusjoner.

Fakta: Thailand Tidligere kjent som Siam. Har ca 68,8 millioner innbyggere. 94 prosent er buddhister. Hovedstaden er Bangkok.

Sakchai Lalit /NTB scanpix

Thailand er et konstitusjonelt monarki og kongen må sørge for å balansere forholdet mellom de væpnede styrkene og politikken. For fem år siden tok de militære over. Kroningen skjer i en periode med usikkerhet etter valget i mars, som er det første etter militærkuppet i 2014. I valget prøvde den nye kongens storesøster å kaste seg inn i politikken stikk i strid med kongelige tradisjoner om ikke å involvere seg i partipolitikk. Kongen kom med åpen kritikk av henne og hans storesøster, prinsesse Ubolratana, ble diskvalifisert av valgkommisjonen.

Resultatet av valget er ikke klart ennå.

SOE ZEYA TUN / REUTERS/NTB SCANPIX

Kongen og jeg

Ved siden av Thailands konge gjennom 70 år, Bhumibol, er landet kjent for én annen «konge»: Skuespilleren Yul Brynner, som spilte kongen av Siam i musikalsuksessen «Kongen og jeg» fra 1951. Filmen handlet om forholdet mellom den nye kongens tippoldefar, kong Mongkut (1804 – 1868), og den engelske læreren Anna.

Men filmen er forbudt i Thailand fordi beskrivelsen av kongen blir ansett som respektløs og usann.

Thailand har svært strenge straffer for majestetsfornærmelser. Opptil 15 års fengsel kam man få. Forbudet håndheves med stor flid.

Det er ikke kjent om noen av dem som blir benådet i forbindelse med kroningen, sitter inne for majestetsfornærmelser.