Tikhanovskaja stiller ikke i eventuelt nyvalg

Samtidig som to opposisjonsledere er pågrepet i Hviterussland, kunngjør presidentkandidaten Svetlana Tikhanovskaja at hun ikke stiller i et eventuelt nyvalg.

Svetlana Tikhanovskaja sier hun ikke vil stille som presidentkandidat i et nyvalg. Mindaugas Kulbis / AP / NTB scanpix

NTB-TT

24. aug. 2020 11:31 Sist oppdatert nå nettopp

Tikhanovskaja, som siden 9. august har vært i eksil i Litauen, sier i et intervju med den polske avisa Gazeta Wyborcza at hun ikke ønsker å stille opp dersom det blir nyvalg i Hviterussland. Istedenfor håper hun at ektemannen Sergej Tikhanovskij stiller som kandidat, mens hun selv ønsker å få en karriere i en menneskerettighetsorganisasjon. Tikhanovskaja stilte som kandidat da ektemannen ble pågrepet og kandidaturet hans ble diskvalifisert.

– Jeg planla aldri å være der jeg er i dag. I dag er det min plikt, men politikk er ikke for meg, sier Tikhanovskaja til Gazeta Wyborcza.

Hun opplyser også at parets to barn ikke vet at moren er ansiktet for revolusjonen utad, eller at faren sitter i fengsel. Barna skal ha fått beskjed om at Sergej Tikhanovskij er på forretningsreise.

Mandag ble opposisjonslederne Olga Kovalkova og Sergej Dylevskij pågrepet utenfor en fabrikk. De anklages for å ha forsøkt å organisere en prosess. Dylevskij er leder for streikekomiteen ved traktorfabrikken MTZ, mens Kovalkova er leder for det kristendemokratiske partiet BKhD. Opposisjonens samarbeidsråd ble dannet 14. august av Tikhanovskaja. Det møttes for første gang 18. august.

Olga Kovalkova (i rødt) og Sergej Dylevskij (lengst til høyre), begge medlemmer av den hviterussiske opposisjonens samarbeidsråd, ble mandag pågrepet. Her er de sammen med resten av rådets ledelse på en pressekonferanse 18. august. Vasily Fedosenko, AP/NTB scanpix