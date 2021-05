Verden åpner dørene på gløtt igjen. I land etter land ligner livet litt mer på normalen.

Det er helt utrolig, sier festklare unge på vei inn på clubbing i Liverpool. Det kjennes overveldende. Uvirkelig. Rart. Og veldig, veldig bra.

– Jeg har brukt tre uker på å velge antrekk til denne festen, sier en ung kvinne begeistret til BBC Newsbeat.

– Den beste dagen i mitt liv, utbryter en annen.

Det er litt over et år siden sist. Et langt år. Men det kjennes ut som en hel evighet siden sist folk dultet til hverandre i trengselen på et dansegulv. Men denne helgen kunne flere tusen briter igjen danse, drikke og høre på høy musikk – helt lovlig.

Som en ung mann sier til BBC: Man blir overveldet, til og med nervøs. Men først og fremst: Opprømt og glad.

– Det kjennes nesten uvirkelig.

Arrangementet i en stor lagerhall i Liverpool hadde 3000 mennesker innenfor dørene fredag og like mange lørdag. Foto: Carl Recine / Reuters/NTB

Festen er ett av flere pilotprosjekter i forbindelse med gjenåpningen av Storbritannia. Forskere følger arrangementet tett for å vite mest mulig foran gjenåpningen som nå venter.

Storbritannia ligger langt fremme i vaksineringen av befolkningen. Men det er ikke det eneste stedet hvor folk nå merker hvordan gjenåpningen sprer seg som et lite gledesvirus gjennom landet.

Turistene tilbake i Venezia

Italia gjenåpner nå gradvis etter seks måneder med gjentatte nedstengninger.

Foto: Filippo Ciappi/LaPresse / LaPresse/AP/NTB I Venezia er det igjen turister å se på Rialto-broen. Store deler av landet er nå «gul sone», med lettelser i tiltakene. Denne uken ble det igjen lov å servere venezianere en utendørs Spritz Aperol. På Markusplassen er kelnerne tilbake på jobb.

Fortsatt er det portforbud klokken 22 i Italia. Men piazzaene summer igjen av prat mellom Vespaer og tutende småbiler frem til stengetid.

– Som en gjenfødelse, sier kaféeier Stefano Baldan i Campo Santa Margherita i Roma til nyhetsbyrået AP.

Spørsmålet er om dette er nok for å redde en hardt rammet økonomi: Italia er inne i sin verste resesjon siden andre verdenskrig. Myndighetene har derfor vært under sterkt press for å starte gjenåpningen. Mens nabolandet Frankrike venter til 19. mai med å starte en gradvis gjenåpning, startet Italia 26. april.

Fortsatt dør hundrevis av koronasmittede hver dag, og pandemien har krevd over 119.000 liv i landet. Men nå går vaksineringen stadig raskere. Det gir håp – og små tegn til normalisering – både i Italia og en rekke andre land.

Det snur i Ungarn

Ungarn har vært blant de hardest rammede landene i Europa, med verdens høyeste dødelighetsrate fra covid-19 pr. millioner innbyggere, ifølge nyhetsbyrået AP.

Men myndighetene har satt i gang en storstilt vaksineringsoffensiv. Landet er det eneste av EU-landene som tar i bruk både kinesiske og russiske vaksiner i tillegg til de vestlige typene. Nå har Ungarn nest høyest vaksineringsrate i EU, og markerte denne helgen et nytt trinn i gjenåpningen av samfunnet – med fordeler for innbyggere med vaksinepass.

Foto: LASZLO BALOGH / AP Mange av Budapests berømte bade- og badstuanlegg åpnet for publikum lørdag, etter nesten seks måneders nedstengning. Barn og voksne strømmet til for å gå i Budapest Zoo etter et halvt år med stengte dører. Og restaurantene fikk igjen lov til å servere folk utendørs.

Disneyland åpner dørene

I USA er fire av ti helt eller delvis vaksinert nå. Gjenåpningen nådde et nytt veiskille fredag. Da åpnet nemlig Disneyland, Californias verdensberømte fornøyelsespark, etter 13 måneders nedstengning.

For fire måneder siden var California i krisemodus. Hundrevis av mennesker døde av covid-19 hver eneste dag, og sykehusene var i ferd med å overbelastes. Pasienter lå i telt, og ambulanser ventet i kø, skriver NTB.

I dag kan delstaten skryte av USAs laveste smitterate. Over halvparten av befolkningen har fått minst en vaksinedose, og skoler, butikker og restauranter er i ferd med å gjenåpnes.

Foto: Jae C. Hong / AP Innbyggere i California og vaksinerte fra andre stater får komme til temaparken. Gjester og ansatte var gjensidig begeistret for å se hverandre i fornøyelsesparken. De ansatte sto og vinket velkommen til første åpningsdag. Men man må fortsatt vente med å gi Donald Duck & co. en klem.

Flere nyheter forteller om at amerikanerne igjen nyter livet og samlivet: Salget av kondomer går markant opp.

Fullvaksinerte amerikanere kan dessuten ta av seg munnbindet utendørs igjen – så lenge de ikke er midt i en stor folkemengde.

Optimisme på hjemmebane

Også i Norge vil mye åpne opp i takt med vaksinering fremover. Siste anslag fra myndighetene er at alle voksne får tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli.

Med stengte restauranter, kafeer og butikker i Oslo, og fortsatt strenge tiltak i flere andre kommuner, er det ennå vanskelig å se for seg at man kan stå tett i tett på nattklubb med det aller første. Men det er håp for dem som lengter etter alt det vi aldri trodde vi skulle savne: Å stå i trengsel i en lang dokø og kjenne svettelukten fra fremmede på konsert.

– Når tror du vi kan stå slik, tett i tett på konsert igjen, Espen Nakstad?

– Når alle i den voksne delen av befolkningen er vaksinert og vi ikke lenger har smittespredning i befolkningen av betydning, tror jeg vi vil kunne møtes i store grupper igjen uten avstandsregler. Nøyaktig når det kan skje vet ingen, men forhåpentlig vil vi komme et langt skritt nærmere normalitet på sensommeren og tidlig høst, svarer assisterende helsedirektør Nakstad.

Den mest realistiske situasjonen i sommer er ikke fullt frislipp. Nakstad tror vi må beholde noen smittevernregler til alle er vaksinert.

– Kanskje bør vi også fortsette etter pandemien med noen av rutinene våre, som for eksempel å holde oss hjemme når vi er syke, bemerker han i en e-post til Aftenposten.

Hva gleder han seg til selv? Ikke først og fremst clubbing, kanskje. Men det sosiale savner også koronatoppen:

– Jeg gleder meg til å kunne møte venner og delta på arrangementer igjen når det blir tillatt.