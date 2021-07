Derfor kan tiltalen bli et kjempeproblem for Donald Trump

Statsadvokaten i New York fant ikke grunnlag for å tiltale Donald Trump. Allikevel kan saken mot selskapet hans og ledende ansatte bli et mareritt for ekspresidenten.

Allen Weisselberg på vei ut fra det første rettsmøtet, hvor han fikk tiltalen forkynt. Foto: Eduardo Munoz, Reuters/NTB

Det er noen av konsekvensene tiltalen mot Trumps bedrift kan få. Men han kan også bruke politiets «heksejakt» som argument for å fremme seg selv.