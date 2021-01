Helt jevnt i Georgia. Dette er det viktigste fra nattens valg.

Demokratene ligger an til å vinne begge de to avgjørende senatsvalgene i Georgia, ifølge prognosene til The New York Times.

Republikanerne ble lenge regnet som favoritter, men natt til onsdag er det klart at de to demokratene Jon Ossoff og Raphael Warnock har gjort et godt valg. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

6. jan. 2021 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

Hele verden følger med på omvalget i Georgia. Det vil avgjøre hvem som får kontrollen over Senatet og dermed Joe Bidens gjennomslagskraft som president.

To seter skal deles ut.

I det ene duellen står kampen mellom demokraten Raphael Warnock og republikaneren Kelly Loeffler.

Når rundt 97 prosent av stemmene er talt opp leder Warnock med 50,4 prosent mot Loefflers 49,6 prosent.

I den andre duellen møter demokraten Jon Ossoff republikaneren David Perdue.

Der er det dødt løp. Begge har 50,0 prosent.

Tror demokratene vinner

Fordi mange av de utestående stemmene kommer fra områder der demokratene er ventet å gjøre det godt, gir flere eksperter demokratene gode vinnersjanser.

Ifølge prognosene til The New York Times er det over 95 prosent sannsynlig med demokratisk seier i begge duellene. Avisen anslår at Warnock til slutt vil vinne med 1,9 prosentpoeng når alle stemmene er talt opp, mens Ossoff vil vinne med 1,1 prosentpoeng.

Dave Wasserman, redaktør og valgekspert ved nettstedet Cook Political Report, har allerede utropt Warnock og Ossoff til vinnere.

Alle de store mediehusene holder imidlertid kortene tett til brystet. Ingen av dem har utropt noen vinnere til nå.

Fakta Georgias uvanlige omvalg To ting er spesielt med senatsvalget i Georgia: Tidspunktet og at det avholdes to valg samtidig. Tidspunktet: USA holdt sitt nasjonale valg den 3. november. Da ble det stemt på president, senatorer og kongressmedlemmer. Slik var det også i Georgia. Delstaten har imidlertid en særegen regel som sier at det må holdes omvalg dersom ingen av kandidatene får 50 prosent av stemmene eller mer (i de fleste andre delstater er det nok å få flest stemmer, man trenger ikke halvparten). Fordi ingen av kandidatene i de to senatsvalgene klarte det, avholdes det en andre valgomgang 5. januar mellom de to kandidatene med flest stemmer. To valg samtidig: Hver delstat har to senatorer, men de er normalt ikke på valg samtidig. Årsaken til at det skjer i Georgia denne gangen, er at en av delstatens senatorer trakk seg midt i perioden sin på grunn av helseproblemer. Dermed må det avholdes et spesialvalg i tillegg til det ordinære senatsvalget. Vis mer

Republikansk bastion

Biden vant Georgia med rundt 12.000 stemmer i presidentvalget 3. november. Resultatet vakte oppsikt fordi delstaten har vært en republikansk bastion i årtier.

Nå risikerer republikanerne å gå på nok en smell i Georgia. Det kan potensielt forverre den pågående borgerkrigen i partiet.

Republikanerne ble regnet som forhåndsfavoritter før skjebnevalget, men Donald Trumps innbitte kamp for å klamre seg til makten i USA, har stjålet mye oppmerksomhet.

Enkelte republikanske aktivister har tatt til orde for at egne velgere skulle boikotte senatsvalget. Det kan ha rammet valgdeltagelsen.

Josh Holmes, tidligere stabssjef for den republikanske senatslederen Mitch McConnell, kritiserer partiet på Twitter.

– På fire år gikk vi fra å snakke om økonomien og arbeidsplasser til valgkonspirasjonsteoriene til Qanon, skriver han.

Enklere liv for Biden

En seier til demokratene i begge senatsvalgene vil gi partiet 50 av 100 seter i Senatet.

Fordi påtroppende visepresident Kamala Harris kan steppe inn og stemme i tilfeller der Senatet er delt på midten, betyr det at demokratene i realiteten får kontrollen over kammeret.

Dermed vil de ha sikret seg Det hvite hus, Representantenes hus og Senatet. Det øker muligheten for å gå godkjent regjeringsmedlemmer, vedtatt budsjetter og få gjennom andre politiske prioriteringer.