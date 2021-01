To ting er spesielt med senatsvalget i Georgia: Tidspunktet og at det avholdes to valg samtidig.

Tidspunktet: USA holdt sitt nasjonale valg den 3. november. Da ble det stemt på president, senatorer og kongressmedlemmer. Slik var det også i Georgia.

Delstaten har imidlertid en særegen regel som sier at det må holdes omvalg dersom ingen av kandidatene får 50 prosent av stemmene eller mer (i de fleste andre delstater er det nok å få flest stemmer, man trenger ikke halvparten).

Fordi ingen av kandidatene i de to senatsvalgene klarte det, avholdes det en andre valgomgang 5. januar mellom de to kandidatene med flest stemmer.

To valg samtidig: Hver delstat har to senatorer, men de er normalt ikke på valg samtidig. Årsaken til at det skjer i Georgia denne gangen, er at en av delstatens senatorer trakk seg midt i perioden sin på grunn av helseproblemer. Dermed må det avholdes et spesialvalg i tillegg til det ordinære senatsvalget.