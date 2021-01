Jurister ser grunnlag for riksrett mot Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg

To jurister som er utpekt av det danske Folketinget, mener det er grunnlag for å reise riksrett for en ulovlig asylinstruks i 2016, ifølge flere medier.

Jurister mener det er grunnlag for å reise riksrettssak mot Danmarks tidligere utlending- og integrasjonsminister Inger Støjberg, får flere danske medier opplyst. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Ritzau

6. jan. 2021 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

Det erfarer danske TV2 , BT og Ekstra Bladet. Juristene mener at det en tiltale mot Støjberg trolig kan føre til domfellelse, skriver de.

Etter juristenes vurdering, er det opp til partiene i Folketinget å avgjøre om en riksrettssak skal innledes. De Radikale, Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten har allerede antydet at de mener det er grunnlag for riksrett.

Regjeringspartiet Socialdemokratiet har ikke tatt stilling i saken, og det har heller ikke Støjbergs parti Venstre. Partileder Jakob Ellemann-Jensen har imidlertid sagt at han støtter riksrett om det viser seg å være grunnlag for det.

Bakgrunnen er at daværende utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år. Instruksen viste seg å være ulovlig.

En delrapport fra den danske Instrukskommisionen konkluderte med at Støjberg ga instruksen tross advarsler fra embetsverket om at den var ulovlig. Rapporten ble levert til Folketinget i desember.