CNN: Pence har ikke utelukket å felle Trump

USAs visepresident Mike Pence har ikke utelukket muligheten for å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og felle president Donald Trump, får CNN opplyst.

Visepresident Mike Pence og president Donald Trump har ikke snakket sammen siden onsdag Foto: Reuters

NTB

54 minutter siden

En kilde nær visepresidenten opplyser til CNN at Pence ønsker å ha muligheten i bakhånd i tilfelle Trump blir «mer ustabil».

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.

Ikke snakket sammen

Ifølge kilden er det bekymring blant Pences folk om at både det å ta i bruk grunnlovstillegget, men også å innlede nok en riksrettsprosess, kan være risikabelt. Frykten er at Trump skal gjøre noe uvørent og sette nasjonen i fare.

CNN skriver at Pence og Trump lørdag kveld ikke hadde snakket sammen siden onsdag, da presidentens støttespillere stormet Kongressen. Fem personer døde i eller som følge av tumultene som oppsto.

Intenst etterspill etter opptøyene i Washington denne uken. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Pences medarbeidere skal være sjokkert over at Trump ikke tok kontakt med Pence onsdag, etter at han sammen med familien måtte flykte fra den voldelige mobben. Trump har heller ikke kommentert dødstrusler som er blitt rettet mot Pence på sosiale medier i etterkant av opptøyene.

Trumps støttespillere forsøkte å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet, noe Trump åpenlyst la press på Pence til å gjøre, selv om Pence i praksis ikke har autoritet til å gjøre det.

Deltar i Biden-innsettelse

Mike Pence vil delta i seremonien der påtroppende president Joe Biden tas i ed.

En høytstående kilde i Trump-regjeringen opplyser til Reuters at Pence, i motsetning til president Donald Trump, vil være til stede.

Trump tvitret fredag at han ikke ville delta, etter å i lang tid ha fremmet feilaktige påstander om at presidentvalget var rigget mot ham.

Først torsdag innrømmet Trump i en videohilsen at hans periode snart var over, men han nevnte ikke Biden ved navn og erkjente heller ikke eksplisitt at han tapte presidentvalget i november.

Joe Biden tas i ed 20. januar.