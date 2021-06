Fersk nordirsk partileder trekker seg etter intern strid

DUP-leder Edwin Poots forlater partikontoret i Belfast torsdag, dagen han utpekte Paul Givan til ny førsteminister og senere kunngjorde at han trekker seg som partileder. Foto: Brian Lawless / PA via AP / NTB

Lederen for det nordirske unionistpartiet DUP trekker seg, bare tre uker etter at han tok fatt på jobben.

NTB-AFP

9 minutter siden

– Jeg har bedt partiets generalsekretær om å starte en valgprosess i partiet slik at en ny leder for det Demokratiske unionistpartiet kan velges, sier den avtroppende partilederen Edwin Poots i en uttalelse.

Regjeringspartiet herjes av et internt partiopprør bare timer etter at Poots utnevnte DUP-representanten Paul Givan til ny førsteminister. Sittende viseførsteminister Michelle O'Neill fra det irske nasjonalistpartiet Sinn Féin beholder sin stilling i samlingsregjeringen.

Utnevnelsene skulle bevare maktdelingsavtalen mellom de to største partiene, men har samtidig ført til et internt opprør i DUP.

Poots' avgjørelse om å trekke seg fører til usikkerhet om Givans posisjon. Det øker også muligheten for at samlingsregjeringen kollapser og utløser et nyvalg, et tegn på at brexit har snudd opp ned på det politiske landskapet i Nord-Irland.

Utpekte støttespiller

Poots utpekte sin støttespiller Givan til førsteminister torsdag, og det var ventet at duoen skulle ta opp kampen mot de særskilte tollreglene som har oppstått etter brexit.

Ifølge regionale medier skapte det sinne i DUP at Poots utnevnte Givan uten å konsultere sine partikolleger, etter at den britiske regjeringen grep inn og avgjorde en langvarig konflikt med den politiske rivalen, det pro-irske partiet Sinn Féin.

Kunngjøringen om at Poots trekker seg kom etter et møte i partiledelsen i Belfast.

– Partiet ba meg sitte til en etterfølger er valgt, sier Poots i en uttalelse og legger til at det har vært en vanskelig tid for partiet og landet.

Tollregler skaper trøbbel

I tråd med brexitavtalen følger Nord-Irland fortsatt EUs tollregler for å hindre at det opprettes grensehindre på øya Irland. Dermed er det opprettet en tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og Storbritannia, det vil si England, Wales og Skottland.

Ordningen skaper problemer for mat- og transportbransjen og har ført til økt spenning i Nord-Irland fordi de skaper et skille mellom den britiske regionen og resten av det utmeldte Storbritannia.

Poots anklaget sin forgjenger Arlene Foster for å ikke være tydelig nok motstander av den omstridte ordningen. DUP var også under Fosters ledelse sterk motstandere mot særordningen, men likevel var maktesløs i å hindre den.

Uro i april

Misnøye med brexit og den nye tollkontrollen førte til voldelige opptøyer i april, der minst 88 politibetjenter ble skadet.

Det var først og fremst probritiske unionister som sto bak uroen, men enkelte pro-irske katolikker ble provosert til å svare.

Katolikker og unionister kastet murstein både på politiet og hverandre, samtidig som urostifterne ble konfrontert av andre nordirer som ikke vil ha en oppblussing av den blodige konflikten, de såkalte Troubles.