Peker omsider på Biden som valgvinner: – Selv kjæledyrene mine fikk drapstrusler

Emily Murphy hevder Det hvite hus ikke presset henne til å utsette utnevnelsen av Joe Biden til valgvinner. Men hun sier hun er blitt truet til å gjøre det motsatte.

Emily Murphy ventet 16 dager lenger enn de ledende mediene med å erklære Joe Biden som valgvinner. Foto: Susan Walsh/AP/NTB

24. nov. 2020 10:10 Sist oppdatert nå nettopp

Før det amerikanske presidentvalget var det knapt noen som visste hvem Emily Murphy var. Donald Trump utnevnte henne i 2017 til sjef for kontoret som styrer statens bygningsmasse og offentlige anskaffelser, det såkalte General Services Administration (GSA). En utnevnelse ingen la merke til.

Hennes posisjon ble først viktig da valget var over og alle amerikanske medier den 7. november erklærte at demokraten Joe Biden (78) hadde vunnet valget. Da er det nemlig hennes kontor som skal åpne for at Bidens overgangsteam skal få tilgang til offentlige ressurser, kontorer og mulighet til å samarbeide med offentlig ansatte.

Emily Murphy avga ed som den nye sjefen for GSA den 5. desember 2017. Foto: GSA/Reuters/NTB

Holdt igjen i 16 dager

Det har hun ventet med å gjøre i 16 dager, siden president Donald Trump har nektet å erkjenne nederlaget og det republikanske partiet har støttet ham. Først sent mandag ga hun etter for et stadig økende press og erklærte at Biden så ut til å være valgets vinner.

Demokratene har fremhevet at en ytterligere forsinkelse ville innebære en sikkerhetsrisiko for landet. De siste dagene har også flere ledende republikanere tatt til orde for at overgangen til et nytt styre måtte komme i gang.

Joe Biden har allerede valgt ut flere av de viktigste folkene han skal ha rundt seg i Det hvite hus. Tidligere presidentkandidat og utenriksminister John Kerry skal koordinere administrasjonens klimatiltak. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Sier hun og hennes nærmeste ble truet

I et brev til Biden, som ifølge The Washington Post er uvanlig personlig, skriver Murphy at hun hele tiden har forsøkt å gjøre det riktige. Hun sier hun hverken direkte eller indirekte har vært utsatt for press fra president Trump eller noen andre i Det hvite hus.

Men, skriver 46-åringen, hun har mottatt trusler over nettet, på telefon eller pr. post, «som har vært rettet mot min sikkerhet, min familie, mine ansatte og til og med mine kjæledyr» i et forsøk på å få henne til å komme med en avgjørelse før tiden.

Advokatene Rudi Giuliani og Sidney Powell har hevdet at en bred konspirasjon fratok Donald Trump en klar valgseier. Påstandene fra Powell ble så drøye at Trump-administrasjonen søndag tok avstand fra henne. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB

– Fryktet å få sparken i helgen

Murphy og hennes stab sendte allerede fredag et brev til Det hvite hus der de ga beskjed om at de ville peke på Biden som valgets vinner. Hun og hennes nærmeste medarbeidere stålsatte seg i tilfelle de i løpet av helgen skulle få vite via Twitter at de hadde fått sparken, melder The Washington Post.

Noen oppsigelse kom ikke. Derimot skrev Trump mandag på Twitter at han anbefaler at Murphy og hennes ansatte gjør det som må gjøres. Han skriver at han har bedt sine folk om å gjøre det samme. I Twitter-meldingen får han det til å se ut som om han gjør dette fordi han ikke ønsker å se at Murphy og hennes familie og ansatte utsettes for «trakassering, trusler og sjikane».

Myten om valgfusk skal bygges

Donald Trump har ikke erkjent at han har tapt presidentvalget og fortsetter å fremme konspirasjonsteorier om at valget er blitt stjålet fra ham. Han erklærte mandag på Twitter at han kommer til å fortsette kampen. En lang rekke søksmål som har hatt som mål å omgjøre valgresultatet, er blitt avvist som grunnløse av domstolene. Lokale politikere og tjenestemenn har også hittil motstått presset fra Trump.

Amerikanske medier skriver at Trump nå forsøker å få så mange som mulig til å tro på en myte om at Biden vant ved valgfusk.

Det vil kunne brukes som et propagandaverktøy under det svært viktige valget i delstaten Georgia 5. januar, da de to siste plassene i Senatet skal avgjøres. Klarer demokratene å vinne begge de to plassene, så får de kontroll over begge kamrene i Kongressen.

Biden kan få svekket autoritet som president.

Det blir lettere for Trump å beholde grepet om Det republikanske partiet. Det ultimate målet kan være å vinne tilbake presidentembetet om fire år.

Veien frem mot maktoverleveringen

De 50 delstatene er nå inne i en prosess der domstolene og valgte organer skal bekrefte hvem som har vunnet valget i deres delstat. Frem til 1. desember vil vi nesten daglig får høre om avgjørelser som tas i ulike delstater.

Normalt er dette en formell og udramatisk affære, men med gjentatte påstander om valgfusk, søksmål og fortsatt politisk press fra Trump, har prosessen fått et skjær av usikkerhet omkring seg.

8. desember er fristen for at guvernøren i hver delstat skal bekrefte resultatet og sende en liste med delstatens valgmenn til Kongressen.

14. desember skal de 538 valgmennene møtes for å foreta det formelle valget av USAs neste president. Alle de store amerikanske mediene har erklært at Biden vant med 306 mot 232 valgmenn.

6. januar skal Kongressen bekrefte resultatet fra valgmannskollegiet.

20. januar skal Joe Biden avgi presidenteden og bli USAs 46. president.