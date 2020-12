USAs justisminister: Ingen bevis for omfattende valgfusk

USAs justisdepartement har ikke avdekket bevis for omfattende valgfusk som ville ha endret utfallet av presidentvalget.

USAs justisminister William Barr har vært blant president Donald Trumps mest glødende tilhengere i Washington. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB

NTB-AP

11 minutter siden

Det bekrefter justisminister William Barr i et intervju med nyhetsbyrået AP tirsdag.

– Til dags dato har vi ikke sett fusk i et omfang som kunne ha påvirket et annet utfall i av valget, sier Barr.

President Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at valget 3. november ble «stjålet», og han har nektet å erkjenne nederlag etter at Joe Biden vant presidentvalget.

Undersøkt av FBI

Barr sier at amerikansk påtalemyndighet og FBI har undersøkt konkrete klager og informasjon de har fått i kjølvannet av valget. Det har ikke resultert i noen beviser som ville endret utfallet av valget.

Barr har vært blant Trumps mest trofaste allierte. Før valget antydet justisministeren gjentatte ganger at poststemmer ville være spesielt sårbare overfor valgfusk under pandemien.

Omstridt notat

I november beordret Barr føderale statsadvokater over hele landet til å granske alle «faktiske anklager» om uregelmessigheter ved valget, dersom slike finnes, før valgresultatet godkjennes. Det notatet gjorde påtalemyndigheter i stand til å omgå justisdepartementets mangeårige retningslinjer, som normalt overlater slike granskinger til delstatene før valgresultat er godkjent.

Lederen for justisdepartementets avdeling for etterforskning av valg-relaterte forbrytelser reagerte kraftig og gikk av som følge av Barrs notat.

Overgang

Trumps valgkampapparat har uten bevis hevdet at Demokratene står bak en omfattende konspirasjon for å sluse millioner av ulovlige stemmer inn i systemet. Under ledelse av Rudy Giuliani har valgkampapparatet gått til en rekke søksmål i vippestater. Kravene har gjentatte ganger blitt avfeid, også av republikanske dommere. Også USAs nasjonale valgkommisjon har avvist påstandene om fusk.

Selv om Trump fremdeles nekter å erkjenne offentlig at han tapte mot Biden, ga hans administrasjon nylig grønt lys til å starte overgangsperioden for den påtroppende presidenten.

Biden vant presidentvalget med 306 valgdelegater mot Trumps 232.