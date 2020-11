Trump bytter ut forsvarstoppene

Mandag fikk forsvarsministeren sparken på Twitter. Dagen etter hadde ytterligere tre topper i USAs forsvarsdepartement trukket seg eller blitt avskjediget av Donald Trump, ti uker før presidenten selv må finne seg ny jobb.

Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementets hovedkvarter i Arlington, Virginia. Foto: Carlos Barria/Reuters/NTB

11. nov. 2020 10:10 Sist oppdatert 6 minutter siden

«Mark Esper er ferdig i jobben. Jeg vil takke ham for innsatsen.»

Det tvitret USAs president Donald Trump mandag, midt i det kaotiske etterspillet til presidentvalget. Presidenten kommer med beskyldninger om omfattende valgfusk og blir selv beskyldt for forsøk på statskupp.

Samtidig avslørte han at stillingen som fungerende forsvarsminister, nå er besatt av Christopher Miller. Miller blir den fjerde forsvarsministeren under Trump. Han kommer fra stillingen som direktør for USAs nasjonale senter for antiterrorisme.

Forholdet mellom president Trump og den avgåtte forsvarsministeren Mark Esper skal ha kjølnet i sommer. Esper ønsket ikke å sette inn føderale soldater under de langvarige demonstrasjonene mot rasisme og politivold, i motsetning til landets øverstkommanderende.

Forsvarsminister Mark Esper snakker med nasjonalgarden under sommerens demonstrasjoner og opptøyer. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB

Bare starten

Men mandagens avskilting var bare starten.

Ti uker før han selv må forlate Det ovale kontor, ble det tirsdag gjort utskiftninger i ytterligere tre høye stillinger i departementet.

John Anderson, Joseph Kernan og Jen Stewart ble alle avskjediget eller valgte selv å gå fra stillingene i Pentagon.

De hadde ledende stillinger innen forsvarspolitikk og etterretning. Stewart var stabssjef under Esper.

Inn kommer Kash Patel, Anthony Tata og Ezra Cohen-Watnick. Alle tre er kjent for å være lojale mot presidenten, skriver The Washington Post. Tata har tidligere fått rettet søkelyset mot seg for uttalelser om konspirasjonsteorier og for å ha kalt tidligere president Barack Obama «en terrorist».

Det er heller ikke gitt at utskiftningene stanser der.

Både CNN, Fox News og The New York Times siterer anonyme kilder på at Donald Trump ikke er ferdig med å forme departementet i sitt bilde.

CNNs kilder hevder Mark Espers støttespillere i motarbeidelsen av presidentens ønske om å trekke amerikanske soldater ut av Afghanistan, kan være de neste på listen.

Fox News varsler flere oppsigelser og sparkinger de neste ukene.

The New York Times skriver at direktørene i FBI og CIA kan stå for tur.

The Washington Post skriver at Donald Trump har bestemt seg for å få hjem utstasjonerte soldater før denne presidentperioden er ferdig, blant annet fra Afghanistan og Somalia.

Kan få langsiktige konsekvenser

Trumps utnevnelser av politiske støttespillere til roller i byråkratiet kan få konsekvenser utover denne presidentperioden, skriver CNN.

På denne måten blir det vanskelig å fjerne dem for påtroppende president Joe Biden. Han skal avlegge presidenteden 20. januar.

Jusprofessor Richard Painter, som jobbet med etiske spørsmål i Det hvite hus under republikaneren George W. Bush, kommenterer utskiftningene på Twitter:

– Hva er dette, et kupp?

Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Den plutselige sparkingen av forsvarsminister Esper er forstyrrende bevis for at president Trump har tenkt å bruke sine siste dager i embetet til å så kaos i det amerikanske demokratiet og ellers i verden, sier Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, ifølge The Hill.

– Kontinuitet og stabilitet er alltid viktig under overgangen mellom presidenter. De er helt avgjørende i denne perioden, når denne historisk uforutsigbare administrasjonen forbereder seg på sin avgang, legger demokraten Pelosi til.