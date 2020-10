Prest skutt og skadet i Frankrike

En 52 år gammel prest ble angrepet utenfor en kirke i Lyon lørdag ettermiddag. Gjerningsmannen er på flukt. Regjeringen har opprettet krisestab.

En gresk prest ble skutt og skadet i Lyon lørdag. Foto: Laurent Cipriani / AP

31. okt. 2020 17:17 Sist oppdatert nå nettopp

En ortodoks prest er skutt og skadet i den franske byen Lyon. Gjerningspersonen er på flukt. Det melder nyhetsbyrået AFP. Presten er gresk statsborger.

Hendelsen fant sted klokken 16 i Jean-Macé-distriktet i Lyon. Ifølge AFP skal gjerningsmannen ha skutt med en hagle.

Den franske avisen Le Figaro skriver at offeret er 52 år gammel og far til tre. Mannen skal ha holdt på å stenge kirken da han ble angrepet.

Avisen siterer en politikilde på at presten ble skutt to ganger. Åstedet er sperret av. Politiet jakter nå gjerningsmannen.

Sikkerhets- og redningsstyrker ankom kort tid etter. Presten skal ha vært hardt skadet, men bevisst, da han mottok hjelp. Myndighetene ber folk holde seg unna området.

Bakgrunnen for skytingen er ikke kjent. Saken etterforskes for øyeblikket ikke som terror, ifølge Le Figaro.

Innenriksminister Gérald Dermanin, president Emmanuel Macron og statsminister Jean Castex reiser til Paris og oppretter krisestab. Det skriver Darmanin på Twitter.

Angrepet skjer bare to dager etter at tre personer ble drept i et knivangrep i en kirke i Nice. President Emmanuel Macron kalte angrepet islamistisk terror.

For 15 dager siden ble læreren Samuel Paty halshugget. Det skjedde etter at han viste de omstridte Muhammed-karikaturene i en undervisning.

På bakgrunn av de siste tids hendelser har Macron lovet å øke beskyttelsen av kirker, religiøse steder og skoler. Han har også lovet å mobilisere flere tusen soldater for å «øke årvåkenheten overalt i Frankrike mot terrortrusselen». Frankrike har satt beredskapen på øverste nivå.

Macron har forsvart karikaturtegningene. Det har fått en rekke muslimske land til å protestere heftig mot Frankrike og Macron.

I Dhaka i Bangladesh marsjerte opptil 40.000 gjennom gatene tidligere denne uken. Partiet Islami Andolan sto bak protesten. De har også oppfordret til boikott av franske varer.

I Kuwait har flere handelsforeninger sørget for at franske varer er fjernet fra butikkhyllene, ifølge Reuters.