590 nye koronadødsfall i Tyskland

Det er registrert 590 koronadødsfall i Tyskland det siste døgnet, noe som er ny dagsrekord. Angela Merkel sier det er nødvendig med strengere smitteverntiltak.

Tyskland har satt ny rekord med 590 koronadødsfall på et døgn, og statsminister Angela Merkel vil ha strengere tiltak. Foto: AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Ifølge Robert Koch Institut ble det påvist 20.815 nye smittetilfeller i Tyskland de 24 foregående timene.

Over 1,2 millioner har til nå fått påvist smitte i Tyskland, og for 20.161 av dem har det endt med døden.

Tyskland har nå 24 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, fire ganger så mange som Norge, som har seks.

Statsminister Angela Merkel tok onsdag til orde for strengere smitteverntiltak.

Høy pris

– At boder for salg av gløgg blir bygget, at vaffelboder blir bygget, det er ikke forenlig med det vi er blitt enige om – at det kun skal være takeaway av mat og drikke, sa Merkel.

– Jeg er veldig lei for det, men om vi betaler en pris på 590 daglige dødsfall, så er det etter min mening ikke akseptabelt, fortsatte hun.

Merkels regjering har gjentatte ganger sagt at Tyskland må ned i 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, men tallet er fortsatt langt høyere – nå 149.

Strenge tiltak

Regjeringen hadde sammen med styremaktene i landets delstater blitt enige om å lempe på grensene for sosiale sammenkomster i høytiden, slik at man kunne møtes i grupper på ti, ikke fem.

Men Tysklands hardest rammede delstater – Berlin og Thüringen – har bestemt seg for å holde på de strengeste restriksjonene. Samtidig har myndighetene i Sachsen beordret at skoler, barnehager og de fleste butikker må stenge fra mandag, etter at delstaten har blitt episenteret for smitten i landet.