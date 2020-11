BBC: Corbyn får bli med i Labour igjen

Det britiske opposisjonspartiet Labour har opphevet suspenderingen av tidligere leder Jeremy Corbyn etter mindre enn tre uker, erfarer BBC.

Jeremy Corbyn er tilbake i Labour. Foto: Aaron Chown/PA via AP/NTB

NTB

Nå nettopp

Corbyn, som ledet Labour fra 2015 til tidligere i år, ble suspendert 29. oktober i forbindelse med kommentarer om en rapport om antisemittisme i partiet.

Corbyn mente at omfanget av antisemittisme i partiet var blitt overdrevet, etter at rapporten hadde funnet eksempler på at hans lederlag tonet ned, rakket ned på og neglisjerte klager fra jødiske partimedlemmer.