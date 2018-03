Brannen har kostet 64 mennesker livet. Tirsdag morgen melder nyhetsbyrået Reuters at 41 av de omkomne var barn.

Mange av barna ble sperret inn i en kinosal, melder AP.

Katastrofen i kjøpesenteret i den sibirske kullgruvebyen Kemerovo, som har en halv million innbyggere, sjokkerer Russland. Ifølge russiske etterforskere slo en sikkerhetsvakt av brannalarmen i kjøpesenteret. I tillegg var nødutgangene stengt, bekrefter de.

Kjøpesenteret var fullt av kunder da en eksplosiv brann brøt i fjerde etasje i 16-tiden søndag. Brannen er en av de dødeligste i landet siden slutten av Sovjet-tiden. Den raste i de øvre etasjene, so rommet et kinokompleks og lekeområde for barn.

Putin: – Grov skjødesløshet

Nyhetsbyrået AP melder at tusenvis av sinte og fortvilte russere tirsdag morge samlet seg i Kemerovo for å kreve full etterforskning av hva som har skjedd.

Mange av demonstrantene anklager myndighetene for å holde det virkelige omfanget av katastrofen skjult. De er frustrerte over at lokale styresmakter ennå ikke har besøkt åstedet eller møtt de pårørende etter brannen. De reagerer også på at president Vladimir Putin ikke har varslet en nasjonal sørgeperiode.

Putin besøkte åstedet tirsdag. Han sier grov skjødesløshet og kriminell uaktsomhet var blant årsakene til brannen i kjøpesenteret.

–Det som skjedde her var ikke kamper, ingen plutselig metangasseksplosjon i en sjakt, sa han under et besøk i Kemorovo tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Fire personer avhøres

Russiske myndigheter har startet etterforskning av brannen.

Ifølge Reuters er fire personer tatt inn til avhør, deriblant senterlederen. Sikkerhetsvakten som skal ha slått av brannalarmen, regnes som mistenkt i saken. Etterforskerne har så langt ikke sagt noe om hvorfor alarmen ble slått av.

Den russiske regjeringens talsperson Dimitrij Peskov sa mandag at det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvorvidt lokale myndigheter sviktet.