Amnesty: Oppimot en million mennesker holdes fanget i Kina

Rapporten, som ble offentliggjort natt til mandag norsk tid, er basert på intervjuer med over 100 slektninger av mennesker som er savnet i Xinjiang. Også mennesker som selv er blitt torturert i leirene, er blitt intervjuet.

Det bor omkring 22 millioner mennesker i Xinjiang-regionen, og mange av dem er muslimer. Det siste året har kinesiske myndigheter ført en intens kampanje for å overvåke og drive tvungen kulturell assimilering mot regionens uigurer, kasakhere og andre muslimske etniske grupper, ifølge Amnesty. Kinesiske myndigheter fører offisielt en politikk for å oppnå «etnisk helhet».

– Kinesiske myndigheter har etablert et rent terrorregime i Xinjiang, og det kan se ut som at målet rett og slett er å knuse uighurisk kultur og tradisjoner, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty Norge.

Ingen bistand

Han sier videre at det er vanskelig å forestille seg en region der 5 prosent av befolkningen blir mishandlet og hundretusener lever i uvisshet om sine nærmeste.

– Men det er like ufattelig at resten av verden synes å være helt likegyldig overfor de kinesiske uigurenes lidelser, sier Folkvord videre.

Ifølge Amnesty-rapporten skal det svært lite til før noen blir sendt til interneringsleirene. For eksempel kan et unormalt skjegg, offentlig bønn eller kontakt med familien utenfor Kina være nok. De som sendes til leirene, prøves ikke for noen domstol og får ikke juridisk bistand, ifølge Amnesty.

Nektes kontakt

En av dem Amnesty har snakket med, er kasakhstanske Kairat Samarkan, som forteller at han ble pågrepet da han kom hjem fra et familiebesøk i nabolandet Kasakhstan i fjor. Samarkan sier han ble plassert i en leir med 6.000 andre, og at de ikke fikk prate sammen under noen omstendigheter.

En dag skal Samarkan ha blitt tvunget til å stå oppreist i 12 timer med lenker på armer og bein og en hette over hodet. Da han senere forsøkte å ta sitt eget liv, ble han plutselig løslatt, forteller han.

USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte seg fredag vært kritisk til kinesiske myndigheters behandling av uigurene.