Bellingcat: Putin ga heltestatus til en av russerne som kobles til Skripal-angrepet

Bellingcat opplyste mandag at de har identifisert den ene russeren som Aleksandr Misjkin, en lege som jobber for Russlands militære etterretningstjeneste GRU. Gruppen har sporet ham opp via passinformasjon, databaser over boligadresser, bilregistre og telefondatabaser.

Ifølge Bellingcat har to tidligere studenter ved en militær medisinsk utdanningsinstitusjon bekreftet at Misjkin er mannen som britiske myndigheter har identifisert som Aleksandr Petrov. Identiteten skal også være bekreftet av syv innbyggere på mannens hjemsted, ifølge Insider, en organisasjon knyttet til Bellingcat.

Kildene sier at Misjkins bestemor har et bilde av ham der han utropes til helt av president Vladimir Putin.

Tidligere har gruppen også offentliggjort det den mener er den egentlige identiteten til den andre russeren som anklages for nervegiftangrepet i mars. Begge har stått fram på russisk fjernsyn og hevdet at de var i Salisbury som turister.

Nervegiftangrepet var rettet mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans voksne datter Julia. Begge ble kritisk skadet, men overlevde angrepet.

Bellingcat er et nettverk grunnlagt av den britiske aktivisten Eliot Higgins. Gruppen har kommet med en rekke avsløringer ved å sammenstille og analysere kildemateriell som ligger åpent ute på nettet.