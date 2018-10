Noen av Kinas aller fremste nevrologer mente at 19-åringen aldri ville våkne opp etter at han falt i koma etter et kraftig slag mot den venstre tinningen. En datamaskin var uenig. Datamaskinen fikk rett – etter seks måneder våknet tenåringen igjen.

Ved et sykehus i Beijing har legene begynt å ta i bruk kunstig intelligens for å avgjøre hvor sannsynlig det er at komapasienter våkner opp. Den avanserte datamaskinen er i stand til å utvikle sine egne systemer basert på ny informasjon som den tar til seg, og den klarer å «se» ting i komapasienters testresultater som legene ikke fanger opp.