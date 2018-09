Valget i Sverige: Bare syv stemmer skilte to partier

Valgresultatet i Sverige er sjeldent jevnt. Valgnatten så det ut til at bare ett mandat skilte den borgerlige blokken og de regjerende rødgrønne.

Men mandag kveld kom det frem at en valgmedarbeider hadde gjort en bommert og innrapportert feil. Det gjorde at et mandat som Centerpartiet trodde de hadde sikret, i stedet gikk til Sverigedemokraterna.

Nå viser det seg at det var svært jevnt mellom partiene. Matematikkprofessor Svante Linusson, som overvåker valget, har gjort en beregning som viser at det bare var syv stemmer som skilte de to partiene, melder Sveriges Radio.

Pontus Lundahl/NTB Scanpix

Det skal en kontrollberegning til før det endelige valgresultatet blir ferdig.

– Det er veldig jevnt mellom Centerpartiet og Sverigedemokraterna om det siste mandatet. Hadde Centerpartiet hatt syv stemmer til, ville de fått det siste mandatet i stedet for Sverigedemokraterna. Det pleier ikke å være så jevnt, sier Linusson til Sveriges Radio.

Men hadde det blitt helt jevnt, ville mandatet bli avgjort ved loddtrekning.

Slik det ser ut tirsdag, har de rødgrønne sikret 144 mandater og de borgerlige 142 mens Sverigedemokraterna har 63.

Det betyr at ingen av fløyene har flertall alene. Onsdag vil resultatet fra utenlandsstemmene være klart.

Det pågår nå samtaler for å finne ut hvem som skal regjere Sverige. Statsminister Stefan Löfven har sagt at han ønsker et blokkoverskridende samarbeid. Den borgerlige alliansen på sin side, sier at de ønsker å danne regjering selv.

Sverigedemokraterna, som ingen av de andre partiene vil samarbeide med, sier at de ikke vil være fødselshjelper for noen regjering uten at de får noe igjen for stemmene sine.