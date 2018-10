FBI har avhørt kvinne som anklager Kavanaugh for overgrep

Kilden har ifølge AP kjennskap til saken, men kan ikke gå i detaljer om avhøret som fant sted søndag.

Vedkommende forteller imidlertid at Ramirez forklarte seg i detalj om påstandene om at Kavanaugh utsatte henne for et seksuelt overgrep på en fest på begynnelsen av 1980-tallet. Ramirez oppga også navn på andre personer som kan bekrefte hennes fremstilling av saken, ifølge kilden.

Samtidig søndag sendte førsteamanuensis Charles Ludington ved North Carolina State University ut en uttalelse der han forteller at han var venn med Kavanaugh på Yale-universitetet og at han noen ganger pleide å drikke med Kavanaugh. Ludington sier han er «dypt bekymret» over Kavanaughs uttalelser under ed foran Senatets justiskomité og hevder Kavanaugh under studietiden var en «stordrikker» som drakk ofte. Han hevder også at Kavanaugh ofte var krakilsk og aggressiv i beruset tilstand.

Ludington sier han planlegger å snakke med FBI.

Senatets justiskomité ba fredag FBI om å granske Kavanaugh på nytt. Bakgrunnen er at tre kvinner – Christine Blasey Ford, Debbie Ramirez og Julie Swetnick – anklager Kavanaugh for seksuelle overgrep under studietiden på 1980-tallet.

Kavanaugh, som er nominert av president Donald Trump til det ledige vervet som dommer i høyesterett på livstid, har avvist alle beskyldningene.

Samtidig avviser Det hvite hus beskyldninger om å forsøke å legge føringer for FBI-granskingen, som skal være avsluttet innen fredag.