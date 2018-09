En tre meter høy stormflo rammet Nord-Carolina i uværet Florence fredag og natt til lørdag.

De som ikke allerede hadde evakuert, måtte raskt komme seg ut av hjemmene for å være trygge. Frivillige hjalp både to- og firbente.

Tre menn fra den lokale kirken Richlands United Pentecostal Church.

De samlet opp det de hadde av verktøy og en båt og kjørte rundt i nabolagene for å se om noen trengte hjelp. De kom raskt over flere dyr som var fanget.

– Jeg begynte å bli rastløs. Jeg kunne ikke bare sitte inne lenger. Vi sendte familiene våre ut av byen. Vi sa til dem at vi ville at de skulle være trygge også dro vi for å hjelpe andre, sier Matthew Drake, pastor i kirken.

I staten har fem mennesker har så langt måttet bøte med livet. I byen Wilmington omkom en mor og den åtte måneder gamle babyen hennes da et tre falt over huset deres.

AP