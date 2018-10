Alle vet at det er utenkelig at verden skal klare å kutte CO₂-utslippene med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med hva de var i 2010. Og de må være på netto i null i 2050.

Det må nemlig til for å stoppe global oppvarming på omtrent 1,5 grader – målet som verdens ledere forpliktet seg til i Paris i 2015. Og skal vi klare 2 grader, som er Paris-avtalens øvre tak, må utslippene kuttes med 20 prosent de neste 12 årene. Også det er usannsynlig.

I 2017 slapp vi ut 1,6 prosent mer enn i 2016. Det tilsvarer omtrent utslippene fra 170 millioner nye biler.

Ingen land gjør nok

Med andre ord: Er Paris-avtalen allerede i ferd med å føye seg inn i rekken av globale miljøavtaler som ikke funker?

Kyoto-protokollen, som mange håpet skulle redde klimaet, begynte å virke i 2005. Siden da har utslippene økt med 19 prosent.

Senere i høst skal verdens land møtes i polske Katowice. De skal forsøke å bli enige om mer detaljerte kjøreregler for Paris-avtalen.

Kanskje blir de enige om greie formuleringer alle land kan leve med. Men de kommer ikke til å bli enige om å kutte utslippene med 45 eller 20 prosent de neste 12 årene.

Og vi kan ikke gi klimafornekteren Donald Trump skylden, selv om det ville hjulpet om han mente noe annet enn han gjør. Trump kommer neppe til å bry seg om Katowice-møtet i det hele tatt. Ikke engang Norge er i nærheten av å ha de ambisjonene forskerne mener er nødvendige. Norge har økt utslippene de siste 30 årene, mens naboene våre har kuttet dem med mellom 20 og 30 prosent. Ingen land gjør foreløpig nok.

Fakta: FNs klimapanel Ny rapport natt til mandag om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Til nå har temperaturen steget med én grad siden førindustriell tid.

Utslippene av CO₂ må halveres i løpet av 12 år og i 2050 må det ikke slippes ut mer enn det naturen klarer å binde.

Det må gjennomføres en ekstremt rask utbygging av kjernekraft og fornybar energi.

Kull-bruken må ned med nesten 80 prosent.

Olje må kuttes med mellom 40 og 80 prosent. Gass kan øke en stund, men må også kuttes kraftig.

Sugemaskiner og trær

Men, er det likevel mulig å nå dette umulige klimamålet?

Ja, skriver forskerne i klimapanelets siste rapport. De vet nemlig bedre enn noen at 45 prosents kutt er utenkelig.

Oppskriften deres er klar: Vi må fjerne gamle utslipp fra atmosfæren. Vi må suge det ut og deponere det under jordskorpen.

Og hvordan skal det skje?

Noen gründere mener det er mulig å montere enorme suge-maskiner. Men den eneste “teknologien” som er klar til å tas i bruk er fotosyntesen. Altså at planter suger opp CO₂ når de vokser. Med svært omfattende planting av hurtigvoksende vekster som kan brennes i kraftverk. CO₂ som da frigjøres, må fanges og deponeres under bakken. Da vil vi ha fjernet CO₂ fra atmosfæren.

Fakta: Paris-avtalen Global klimaavtale vedtatt under klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.

Ekstremt plasskrevende løsning

Problemet er at dette vil være ekstremt plasskrevende. Skal det ha er reell effekt, trengs arealer større enn India. Det vil raskt ramme matproduksjonen og/eller den gjenværende ville naturen i verden.

Så i en erkjennelse av at verden ikke tar klimatrusselen på så stort alvor at utslippene reduseres, foreslår forskerne et system der vi først slipper ut CO₂ for så å fange det igjen så kjapt vi kan.

Naturen gjør allerede en kjempejobb for oss. Havet tar opp omtrent en fjerdedel av våre årlige utslipp. Naturen på landjorden tar opp omtrent like mye. Resten forblir i atmosfæren. Vi kan ikke gjøre noe for å øke havets opptak, men vi kan altså starte massiv dyrking av trær vi kan brenne og få energi fra.

Kostnaden for de mange truede artene i naturen kan bli katastrofal hvis vi skal få plantet nok hurtigvoksende trær til å kompensere for utslippene våre.

Vi har dårlig tid

Men det er nok å ta av der oppe. Konsentrasjonen av CO₂ passerte i fjor 410 ppm (deler pr. million). Den høyeste konsentrasjon på 800.000 år – altså mye lenger enn hele menneskehetens eksistens.

Og vi har litt dårlig tid. Vi nærmer oss kjapt 0,5 grader på toppen av den ene graden oppvarming vi allerede har fått. Og klodens klimasystem er ikke noe vi bare kan vedta. På et eller annet tidspunkt vil tundraen i nord tine for alvor. Da vil enorme mengder av den hissige klimagassen metan sive ut. Og når vi kommer dit, vil hverken treplanting eller nye politisk avtaler hjelpe stort.

Bio-CCS og påskoging

Klimapanelet bruker mye plass på å forklare forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming. 0,5 grader høres ikke mye ut. Men for naturen og økosystemene vil det utgjøre store forskjeller.

Mange millioner færre mennesker vil rammes av tørke og hungersnød og av flom. 10 centimeter mindre havnivåstigning i 2100 vil redde mange millioner. 20–30 prosent av korallrevene kan overleve, mot omtrent ingen ved to grader. Utryddelsen av arter vil bli mindre og det blir et mindre fall i produksjonen av mat.

Etter denne rapporten, som så grundig påviser hvor langt etter vi ligger, vil nok CO₂-fangst fra atmosfæren bli snakket mye om. Det er bare å venne seg til ordene bio-CCS og påskoging. Bio-CCS betyr planting av trær som skal suge CO₂ for oss, før vi brenner dem og deponerer CO₂-utslippene det gir. Påskoging betyr å plante mer skog.